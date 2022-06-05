BALA'DA DOLU YAĞIŞI ETKİLİ OLDU - Son Dakika
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BALA'DA DOLU YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

05.06.2022 00:03
BALA'DA DOLU YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

ANKARA'nın Bala ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla doldu.

ANKARA'nın Bala ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Yağışın ardından bastıran dolu nedeniyle ise bazı noktalar beyaza büründü.

Bala'da etkili olan sağanak ve dolu, akşam saatlerinde şiddetini artırarak devam etti. Yağış günlük yaşamı olumsuz etkilerken, kent merkezinde bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Sürücüler, su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Ayrıca kent genelinde yağış sonrası etkisini gösteren dolu nedeniyle de yollar beyaza büründü. Dolu yağışı, ilçede ekili olan tarım arazilerine de zarar verdi.  Ayrıca, Çevre Yolu'ndan Bala istikametine araçlarıyla ilerleyen sürücüler de zor anlar yaşadı. Sürücüler, yol üzerindeki köprü altlarında durup dolu yağışının dinmesini bekledi.

Görüntü dökümü

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İlçedeki yağıştan görüntüÇevre Yolu'nda araçların köprü altında beklemesi

Dolu yağışından görüntü

Haber:  Birol KARAKILIÇ/ BALA (Ankara),


BALA'DA DOLU YAĞIŞI ETKİLİ OLDU
BALA'DA DOLU YAĞIŞI ETKİLİ OLDU
BALA'DA DOLU YAĞIŞI ETKİLİ OLDU
BALA'DA DOLU YAĞIŞI ETKİLİ OLDU
YORUMLAR
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Ankara'nın bazı bölgelerinde dolu yağışı etkili oldu Ankara'nın bazı bölgelerinde dolu yağışı etkili oldu Gece etkili olan çamur yağışı ile oto yıkamacılar güne yoğun başladı Gece etkili olan çamur yağışı ile oto yıkamacılar güne yoğun başladı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BALA'DA DOLU YAĞIŞI ETKİLİ OLDU - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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