BALA'DA DOLU YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

ANKARA'nın Bala ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Yağışın ardından bastıran dolu nedeniyle ise bazı noktalar beyaza büründü.

Bala'da etkili olan sağanak ve dolu, akşam saatlerinde şiddetini artırarak devam etti. Yağış günlük yaşamı olumsuz etkilerken, kent merkezinde bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Sürücüler, su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Ayrıca kent genelinde yağış sonrası etkisini gösteren dolu nedeniyle de yollar beyaza büründü. Dolu yağışı, ilçede ekili olan tarım arazilerine de zarar verdi. Ayrıca, Çevre Yolu'ndan Bala istikametine araçlarıyla ilerleyen sürücüler de zor anlar yaşadı. Sürücüler, yol üzerindeki köprü altlarında durup dolu yağışının dinmesini bekledi.

Görüntü dökümü

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İlçedeki yağıştan görüntüÇevre Yolu'nda araçların köprü altında beklemesi

Dolu yağışından görüntü

Haber: Birol KARAKILIÇ/ BALA (Ankara),