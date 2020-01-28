Bala'da Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bala'da Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım - Son Dakika

Bala'da Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım

6 saat önce

Bala ilçesinde Kaymakamlık ve belediye tarafından depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasına vatandaşlar ilgi gösterdi.

Bala'da Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım, System.String[]

Bala ilçesinde Kaymakamlık ve belediye tarafından depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasına vatandaşlar ilgi gösterdi.

Bala Kaymakamlığı önündeki uğurlama töreninde konuşan Belediye Başkanı Ahmet Buran, Elazığ ve Malatya'daki depremin herkesin yüreğini yaktığını söyledi.

Burhan, "Bala'da Belediye, Kaymakamlık ve vatandaşlar olarak çorbada tuzumuz olsun istedik. Onların acılarına dertlerine bir nebze yardımcı olmak istedik. Kampanyada bir tır yardım malzemesi topladık. Bu, milletimizin böyle durumlarda ne kadar birbirine bağlı olduğunun göstergesidir. Rabbim bizlere böyle acılar bir daha yaşatmasın, Elazığ ve Malatya'ya tüm Balalı hemşehrilerimizin geçmiş olsun dileklerini iletiyorum." dedi.

Konuşmanın ardından yardım tırı Elazığ ve Malatya'ya doğru yola çıktı.

Törene Bala Kaymakamı Yusuf Turhan da katıldı.

Kaymakamlık, Malatya, Elazığ, Bala, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ'da yıkılan 378 binayla ilgili soruşturma başlatıldı
Elazığspor, ligden çekilme talebinde bulunacak Naci Görür, Manisa depremini yorumladı: Endişe edilecek bir şey yok Elazığ depreminin simgesi Azize: Hiçbir zaman inancımı kaybetmedim

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 21:27:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bala'da Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]