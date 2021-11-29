Bala'da mor sarımsak dikimi yapıldı - Son Dakika

Ankara'nın Bala ilçesinde belediye tarafından Afşar Mor Sarımsağı ekimi yapıldı.
Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran, yaptığı açıklamada coğrafi işaret başvurusunda bulundukları Afşar Mor Sarımsağında belediye arazisinde de üretime başladıklarını belirtti.
3 dönüm alanda ekim yaptıklarını kaydeden Buran, "Yüksek aromalı Afşar Mor Sarımsağımızı inşallah önce ülkemize sonra dünyaya duyuracağız. Tüm çiftçilerimize bol bereketli hasatlar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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