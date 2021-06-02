Bala'da Mutlu Son: 40 Yıllık Su Sorunu Çözüldü - Son Dakika

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Bala ilçesinin 40 yıldır kangren haline dönüşen içme suyu sorununu çözüme kavuşturdu. Göztepe Mahallesi'nde inşa edilen 3 bin metreküp kapasiteli yeni su deposu 24 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla faaliyete geçirildi. Yıllar sonra ilk etapta Abazlı, Yeniköy, Yöreli, Ergin Mahalleleri ve Ergin Yaylası su ile buluştu.



ASKİ, Başkent'in kırsal mahallelerindeki tüm içme suyu ve altyapı sorunlarını çözerek, Ankaralılara sağlıklı, kaliteli, temiz ve kesintisiz su sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



İçme suyu yatırımlarına öncelik veren ASKİ son olarak Bala ilçesi merkezi ve uzak mahallelerinin 40 yıldır çözülemeyen su sorununu çözüme kavuşturdu.



40 YILDIR SU SORUNU YAŞIYORDU



ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Bala merkezinin yanı sıra ilçenin büyük sıkıntı yaşayan uzak mahallelerinin 40 yıllık kangrene dönüşmüş su sorununu çözecek 3 bin metreküp kapasiteli yeni su deposunun devreye alındığını açıkladı.



Yıllar sonra ilk etapta Abazlı, Yeniköy, Yöreli, Ergin Mahalleleri ve Ergin Yaylası'nda musluklardan su akmaya başladığını belirten Öztürk; Aydoğan, Aşıkoğlu, Koçyayla, Ahmetçayırı ve Afşar Mahallelerinin ise çok yakında suya kavuşacağını söyledi. Bala merkezde bulunan 300 metreküp kapasiteli içme suyu deposunun 2020 yılı nüfus verilerine göre yaklaşık 30 bin kişinin yaşadığı ilçenin su ihtiyacını karşılayamadığına dikkat çeken ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, "Bu nedenle ilçeye 3 bin metreküp su kapasiteli yeni bir depo yapılmasını kararlaştırdık. 2020 sonu itibarıyla Göztepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda tamamlanan ve 1 milyon 597 bin liraya mal olan yeni depoyu 24 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla faaliyete geçirdik" dedi.



YENİ DEPO BALA MERKEZ VE 2 KOLA SU SAĞLAYACAK



Deponun çıkış borusuna yapılacak bağlantı ile ilçe merkezinin yanı sıra uzak mahallelere su sağlayan 2 kola (8 mahalle ve Ergin Yaylası'nı kapsıyor) da su verileceğini ifade eden Öztürk, deponun faaliyete alınması için terfi istasyonu üzerine ilave pompa yerleştirilerek mevcut iletim hatlarının bağlantılarının yapıldığını da vurguladı.



"Abazlı, Yeniköy, Yöreli ve Ergin Mahalleleri ile Ergin Yaylası'na su vermeye başladık. Aydoğan, Aşıkoğlu, Koçyayla, Ahmetçayırı ve Afşar Mahallelerine de maksimum bir ay içinde su verilecek. Bunun dışında Karadalak İçme Suyu Arıtma Tesisi'nden yeni depoya su aktararak, arıtma tesisinin kapasitesini arttırmaya yönelik çalışmalara da başlayacağız. Bala ilçemizde hemen hemen 40 yıldır su yok. İlçe halkı kuyulardan su alarak ihtiyacını karşılıyordu. 40 yıl bir ömür demek. ASKİ Genel Müdürlüğü olarak Bala'nın adeta ömürlük sorununu çözdük. Balalı vatandaşlarımız artık arıtılmış, sağlıklı suyu gönül rahatlığı ile içebilecek. "



"BAŞKAN YAVAŞ SÖZ VERDİ: BİR HAFTADIR SUYUMUZ KESİNTİSİZ AKIYOR"



Yeni su deposunun devreye girmesiyle musluklarından kesintisiz su akmasıyla rahat bir nefes aldıklarını belirten mahalle sakinleri ve muhtarlar duydukları memnuniyeti şu sözlerle ifade ettiler:



-Bayram Şenlik (Abazlı Mahallesi sakini): "Köyümüzde çekme su ile ihtiyacımızı karşılıyorduk. Bir gün şebekeden su akıyorsa bir hafta akmıyordu. Şu an köyün suyu hep akıyor rahatladık. "



-İsa Doğan (Abazlı Mahallesi sakini): "Emekli oldum ve 4 senedir köye yerleştim. Geçenlerde Başkanımız Mansur Yavaş köyümüze geldi ve '10 gün içinde musluklardan suyunuzu akıtacağım' dedi. Sözünü yerine getirdi. Bir haftadır suyumuz kesintisiz akıyor. "



-Sabri Ayaz (Abazlı Mahallesi sakini): "Çocukluğumdan bugüne kadar su sıkıntımız çoktu. Su konusu yukarı ve aşağı mahalle arasında kavgaya neden oluyordu. Çünkü su yeterli olmadığı için ya yukarı ya da aşağıya su veriliyordu. Su problemimiz çözüldü. Mansur Başkanımız ve ASKİ Genel Müdürümüzden Allah razı olsun. "



-Rıza Hantaş (Yeniköy Mahalle Muhtarı): "66 yaşındayım, burada yıllardır su kıtlığı yaşıyoruz. Ama şu an sağ olsunlar suyumuz geldi ve bizden mutlusu yok. Yeniköy'de yazın 600, kışın da 250 hane oluyor. Köyümüzün içindeki çeşme sularımız da kesilmişti, çok sıkıntılar çektik. "



-Mehmet Menteşe (Ergin Mahallesi Muhtarı): "Ergin Yaylası bana bağlı. 30 haneli köyüm var orada. Yeni yapılan 3 bin metreküplük depodan bizim köye ilave olarak su getiriliyor. 40-50 senelik su sorunumuz çözülmüş oldu. Mansur başkanıma köyüm adına teşekkürlerimi iletiyorum. Biz erkekler ne kadar da olsa çarşı pazardayız ama özellikle kadınlar çamaşır yıkarken, sonra ısıtma konusunda büyük sıkıntı yaşıyordu. Allah'a şükür bunları atlattık. "