Bala'da öğrenciler, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılını hazırladıkları kliple kutladı - Son Dakika

Bala'da öğrenciler, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılını hazırladıkları kliple kutladı
12.03.2021 13:05
Ankara'nın Bala ilçesinde öğrenciler, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı nedeniyle klip hazırladı.
Ankara'nın Bala ilçesinde öğrenciler, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı nedeniyle klip hazırladı.
Bala Kaymakamlığı, Bala Belediyesi ve Bala İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteği ile hazırlanan klip için öğrenciler, ilçenin farklı mekanlarında İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını seslendirdi.
Sosyal medyada da yayınlanan klip beğeni topladı.
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