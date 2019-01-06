Son Dakika Haberleri: Bala'da Okullar Yarın Tatil

Bala'da Okullar Yarın Tatil

1 saat önce

Ankara'nın Bala ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okulları tatil edildi.

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Ankara'nın Bala ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okulları tatil edildi.

Bala Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeni ile 07.Ocak 2019 Pazartesi günü Kaymakamlığımız tarafından Bala genelinde Eğitime 1 (Bir) gün ara verilmiştir" denildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 09:49 Kaynak: İHA

Ankara, Bala, Güncel
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