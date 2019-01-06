Bala'da Okullar Yarın Tatil
1 saat önce
Ankara'nın Bala ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okulları tatil edildi.
Ankara
'nın Bala
ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okulları tatil edildi.
Bala Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeni ile 07.Ocak 2019 Pazartesi günü Kaymakamlığımız tarafından Bala genelinde Eğitime 1 (Bir) gün ara verilmiştir" denildi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 09:49 Kaynak: İHA
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