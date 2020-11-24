Bala'da "Tol Kuş Gözlem Kulesi" için yer tespit çalışması yapıldı - Son Dakika

Bala Belediyesi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından, Tol Gölü'ne yapılacak olan "Tol Kuş Gözlem Kulesi" için yer tespit çalışması yapıldı.

Bala Belediyesi ekipleri tarafından yapılan yer tespit çalışmasında, gözlem kulesi için doğal yaşama zarar vermeyecek en uygun yer için çalışma yapıldı.

Belediye Başkanı Ahmet Buran, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa yürüttükleri "Tol Gölü Kuş Gözlem Kulesi" projesini hayata geçireceklerini söyledi.

Başkan Buran, "Tol Mahallemizde kuracağımız gözlem kulesinin yer tespit çalışmaları, Belediyemiz ekiplerince yapıldı. Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Tol Gölümüzü turizme kazandırarak ilçemizi her alanda olduğu gibi turizm alanında da geliştireceğiz." dedi.