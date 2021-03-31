Bala'da yarı olimpik yüzme havuzu için protokol imzalandı - Son Dakika

Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran, yarı olimpik yüzme havuzu yapımı için protokolün imzalandığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bala Belediye Başkanı Buran, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ile görüşerek yarı olimpik yüzme havuzu için protokolü imzaladı.

Buran, "Bir müjdeyi daha kıymetli hemşehrilerime vermenin heyecanı içindeyim. İlçemiz için uzun zamandan beri yapılması için mesai harcadığımız yarı olimpik kapalı yüzme havuzu yapım projesinin sözleşmesini imzaladık. Havuzun Bala'ya hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreçte desteğini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu, Spor Toto Teşkilat Başkanımız Bünyamin Bozgeyik ve Gençlik ve Spor Bakanlığımızın değerli bürokratlarına teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.