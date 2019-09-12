Bala'da yöresel ürünler yenilenebilir enerji ile üretilecek

Bala Kaymakamlığı ve Bala Belediyesinin Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen "Minimum Karbon Ayak İzi ile Afşar ellerinden Afşar Balam Ürünler Projesi" kapsamında, Afşar Mahallesi'nin yöresel ürünleri, yenilenebilir enerji ile üretilecek.

Bala Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 12 ayda tamamlanacak proje sonunda elektriğini güneş enerjisinden sağlayan 100 metre kare prefabrik üretim işletmesi ile 25 metre kare prefabrik solucan üretim tesisi kurulacak.

Yenilenebilir enerji yöntemleri ile yılda 1 ton erişte, 1 ton tarhana, 1 ton konserve soslar dahil, 1 ton salça, 500 kilogram pestil, 1 ton reçel, 1 ton turşu, 500 litre sirke, 500 kilogram meyve sebze kurusu elma, armut, erik, kayısı, domates üretilmesi hedefleniyor. Projenin yerel kalkınma modeli olarak diğer ilçelere örnek olması bekleniyor.

Projede üretimin yanı sıra kadının ekonomik hayata katılımını destekleyici faaliyetler yürütülecek. Bu kapsamda kurulan "Afşar Bala'm Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi" eğitimler verilecek.

Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran yaptığı açıklamada, Bala Belediyesi olarak kırsal kalkınmaya yönelik Kalkınma Ajansı ve Avrupa Birliği projelerine daha etkin olarak hazırlanacaklarını belirtti.

Bala'nın, Ankara'nın ve İç Anadolu'nun tarım kenti olacağını ifade eden Buran, "2 bin 570 kilometre kare yüz ölçümü olan ilçemizde Kesikköprü ve İrfanlı barajlarımızdan da faydalanarak tarımsal sulama alanları oluşturmak için çalışmalara başladık. Bala Ankara'da hayvancılığın başkenti diyebiliriz. 250 bine yakın büyük ve küçükbaş hayvan mevcut ilçemizde. Sayın cumhurbaşkanımızın da dikkat çektiği üzere üretime yönelik projeler geliştireceğiz. Belediyeler olarak bizler de vatandaşlarımızı yönlendirmeliyiz." diye konuştu.