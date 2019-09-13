Bala'da yöresel ürünler yenilenebilir enerji ile üretilecek

Ankara Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Yerel Ürünlerin Ticarileştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında desteklenen "Minimum Karbon Ayak İzi ile Afşar Ellerinden Afşar Bala'm Ürünler" projesi hayata geçiyor.

Bala Belediyesi ve Kaymakamlığı tarafından geliştirilen proje kapsamında ilçenin Afşar Mahallesi'nin yöresel ürünlerinin yenilenebilir enerji ile üretilerek kullanıma sunulması planlanıyor.

Yenilenebilir enerji kullanılarak minimum karbon ayak izi ve minimum atıkla üretilen yöresel ürünler, proje kapsamında tescillendirilecek "Afşar Bala'm" markasıyla piyasaya sunulacak.

Üretim sırasında ortaya çıkan ve yöredeki evlerden toplanan organik atıkların da solucan gübresine çevrilmesiyle minimum atıkla üretim ve yörede atık yönetimi bilincinin geliştirilmesi sağlanacak.

Projede üretimin yanı sıra kadının ekonomik hayata katılımını destekleyici faaliyetler de yürütülecek.

Elektriğini güneş enerjisinden sağlayan 100 metrekare prefabrik üretim işletmesi ile 25 metrekare prefabrik solucan üretim tesisi kurulması hedeflenen projenin 12 ayda tamamlanması planlanıyor.

Bu kapsamda yılda 1 ton erişte, 1 ton tarhana, 1 ton konserve, 1 ton salça, 500 kilogram pestil, 1 ton reçel, 1 ton turşu, 500 litre sirke, 500 kilogram meyve sebze kurusu üretilmesi hedefleniyor.

Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran, ilerleyen süreçte kırsal kalkınmaya yönelik Kalkınma Ajansı ve Avrupa Birliği projelerine daha etkin hazırlanacaklarını söyledi.

Bala'nın İç Anadolu'nun tarım kenti olacağını anlatan Buran, "2 bin 570 kilometrekare yüz ölçümü olan ilçemizde Kesikköprü ve İrfanlı barajlarımızdan da faydalanarak tarımsal sulama alanları oluşturmak için çalışmalara başladık. Bala, Ankara'da hayvancılığın başkenti diyebiliriz. İlçemizde 250 bine yakın büyük ve küçükbaş hayvan mevcut." dedi.