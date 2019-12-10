Son Dakika Haberleri: Bâlâ Hatun Usuğ, Suluboya Eserlerini Londra'dan Önce Levent Tenis Kulübü'nde Sergiliyor
Son Dakika Magazin Bâlâ Hatun Usuğ, Suluboya Eserlerini Londra'dan Önce Levent Tenis Kulübü'nde Sergiliyor - Son Dakika Magazin

Bâlâ Hatun Usuğ, Suluboya Eserlerini Londra'dan Önce Levent Tenis Kulübü'nde Sergiliyor

6 saat önce

Sanatçı, 20 Aralık 2019 Cuma gününe kadar sergileyeceği sanat eserleri, bu tarihten sonra Londra'da Vauxhall'da sergilemeye devam edecek.

Bâlâ Hatun Usuğ, Suluboya Eserlerini Londra'dan Önce Levent Tenis Kulübü'nde Sergiliyor, System.String[]

Sanatçı, 20 Aralık 2019 Cuma gününe kadar sergileyeceği sanat eserleri, bu tarihten sonra Londra'da Vauxhall'da sergilemeye devam edecek. Resim çalışmalarına 2015 yılında başlayan Bala Hatun Usuğ, iş çevreleriyle İstanbul ve Londra'daki ofislerinde bir araya geldiği dönemlerde özellikle suluboya tekniğinin ilgi çektiğini fark ederek malzeme seçimini suluboyadan yana kullandı. Ressam Saim Altuncu ile tekniğini geliştiren sanatçı sergide 12 eserini sanatseverlerle buluşturuyor. Usuğ, sergiye dair değerlendirmesinde suluboyayı özellikle seçtiğini, profesyonel mesleği olan mali müşavirlikle suluboya resim arasında benzerlik olduğunu, her iki disiplinin de hata affetmediğini vurguladı.


Bala Hatun Usuğ, serginin açılış kokteylinde yaptığı konuşmasında: "Sanat geliştirir, iyileştirir ve birleştirir. Sanatın yaygınlaşması, ulaşılabilir olduğu, geniş halk kitlelerinde kabul görmesi toplumsal barış açısından önem taşıyor." dedi.


Hayata geçirdiği figüratif eserlerde medyum olarak kağıt tercih ettiğini belirten sanatçı, resmin kendisini özgürleştirdiğini, renkleri ve onların enerjilerini sevdiğini, şekillerin kendisi için birer araç gibi olduğunu, renkler ve şekiller sayesinde hayata farklı bakabildiğini sözlerine ekledi.

Aralık, Londra, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 05:58 
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