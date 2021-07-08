Bala ilçesinde yaralı olarak bulunan şahin tedaviye alındı - Son Dakika

Bala ilçesinde, tarlarda çiftçiler tarafından bulunan ve bir kanadından vurulmuş olduğu tespit edilen şahin, tedavi edilmesi için Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesine götürüldü.

Karahamzalı köyünde, buğday ve arpa hasadı sırasında bir çiftliğin çalışanları, yaralı şahini fark etti.

Çiftlik sahipleri durumu Gölbaşı Belediyesine, Belediye görevlilerde Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Çiftliğe gelen ekipler, yaralı şahini tedavi edilmesi için Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesine götürdü.

Çiftlik sahiplerinden Çengizhan Tanriverdi, buğday ve arpa hasadı gerçekleştirirken, kanadından vurulmuş bir şahin bulduklarını söyledi.

Yaralı şahini çalışanları vasıtasıyla çiftliğe gönderdiklerini ve ilk tedavinin veterinerlerince yapıldığını belirten Tanrıverdi, "Yaralı şahini daha sonra ekiplere teslim ettik. Onlar da Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesine götürüp geniş çaplı bir tedavi yapacaklarını söylediler. İnşallah yaralı şahinimiz bir an önce sağlığına kavuşarak doğal yaşamına dönecek." diye konuştu.