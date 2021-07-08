Üye Girişi
Bala ilçesinde yaralı olarak bulunan şahin tedaviye alındı - Son Dakika

Bala ilçesinde yaralı olarak bulunan şahin tedaviye alındı

08.07.2021 11:56
Bala ilçesinde yaralı olarak bulunan şahin tedaviye alındı, System.String[]

Bala ilçesinde, tarlarda çiftçiler tarafından bulunan ve bir kanadından vurulmuş olduğu tespit edilen şahin, tedavi edilmesi için Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesine götürüldü.

Bala ilçesinde, tarlarda çiftçiler tarafından bulunan ve bir kanadından vurulmuş olduğu tespit edilen şahin, tedavi edilmesi için Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesine götürüldü.

Karahamzalı köyünde, buğday ve arpa hasadı sırasında bir çiftliğin çalışanları, yaralı şahini fark etti.

Çiftlik sahipleri durumu Gölbaşı Belediyesine, Belediye görevlilerde Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Çiftliğe gelen ekipler, yaralı şahini tedavi edilmesi için Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesine götürdü.

Çiftlik sahiplerinden Çengizhan Tanriverdi, buğday ve arpa hasadı gerçekleştirirken, kanadından vurulmuş bir şahin bulduklarını söyledi.

Yaralı şahini çalışanları vasıtasıyla çiftliğe gönderdiklerini ve ilk tedavinin veterinerlerince yapıldığını belirten Tanrıverdi, "Yaralı şahini daha sonra ekiplere teslim ettik. Onlar da Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesine götürüp geniş çaplı bir tedavi yapacaklarını söylediler. İnşallah yaralı şahinimiz bir an önce sağlığına kavuşarak doğal yaşamına dönecek." diye konuştu.

Bala ilçesinde yaralı olarak bulunan şahin tedaviye alındı
Bala ilçesinde yaralı olarak bulunan şahin tedaviye alındı
Bala ilçesinde yaralı olarak bulunan şahin tedaviye alındı
Bala ilçesinde yaralı olarak bulunan şahin tedaviye alındı

Ankara Üniversitesi, Veteriner, Buğday, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bala ilçesinde yaralı olarak bulunan şahin tedaviye alındı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Olimpiyatlara iki hafta kala Japonya'da OHAL ilan edildi 12:00 Olimpiyatlara iki hafta kala Japonya'da OHAL ilan edildi Haziran ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Temmuz'da yatırılacak 11:41 Haziran ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Temmuz'da yatırılacak Vitor Pereira, antrenmanı durdurup öğrencilerine nasihat verdi 11:40 Vitor Pereira, antrenmanı durdurup öğrencilerine nasihat verdi
Altının gram fiyatı 507 lira seviyelerinde işlem görüyor 11:34 Altının gram fiyatı 507 lira seviyelerinde işlem görüyor Bodrumda şaşkınlık veren fiyat! 0.33'lük su için 40 TL hesap ödendi 11:30 Bodrumda şaşkınlık veren fiyat! 0.33'lük su için 40 TL hesap ödendi Silahlı tartışmaya karışıp yaralanan oyuncu Sergen Eşme tutuklandı 11:15 Silahlı tartışmaya karışıp yaralanan oyuncu Sergen Eşme tutuklandı
Çift doz aşı olup koronavirüse yakalananlarda belirtiler değişti! İşte hastalığı geçirip geçirmediğinizi gösteren yeni semptomlar 11:06 Çift doz aşı olup koronavirüse yakalananlarda belirtiler değişti! İşte hastalığı geçirip geçirmediğinizi gösteren yeni semptomlar Akbank, 2 gün boyunca hizmet verememesini telafi etmek için 2 gün boyunca kesintisiz hizmet verecek 09:59 Akbank, 2 gün boyunca hizmet verememesini telafi etmek için 2 gün boyunca kesintisiz hizmet verecek

Son Dakika Haberleri
12:01 ABD basını yazdı, Türkiye'nin İHA'sı Kargu-2 için: Uçan katil robotlar gerçek oldu, şimdi ne yapacağız?
11:48 MasterChef Türkiye jürileri, yemeğinden kıl çıkan yarışmacının gözünün yaşına bakmadı
11:41 Korkunç kazada üzerine tavan düşen işçi hayatını kaybetti
11:40 Vitor Pereira, antrenmanı durdurup öğrencilerine nasihat verdi
11:34 Altının gram fiyatı 507 lira seviyelerinde işlem görüyor
11:30 Bodrumda şaşkınlık veren fiyat! 0.33'lük su için 40 TL hesap ödendi
11:17 Son Dakika: Babacar, hastaneye kaldırıldı! Alanya'nın yıldız futbolcusu, Burdur kampında kalp spazmı geçirdi
11:10 Liverpool, forma kültüründe devrim başlattı! Yeni sezon formalarında büyük değişim
10:35 Güne artışla başlayan dolar, 8,72'den işlem görüyor
10:34 İsrail'de çarpıcı aşı araştırması! BioNTech aşısının koruyuculuğu Delta varyantı nedeniyle yüzde 64'e geriledi
ABD basını yazdı, Türkiye'nin İHA'sı Kargu-2 için: Uçan katil robotlar gerçek oldu, şimdi ne yapacağız? ABD basını yazdı, Türkiye'nin İHA'sı Kargu-2 için: Uçan katil robotlar gerçek oldu, şimdi ne yapacağız?         
12:02
MasterChef Türkiye jürileri, yemeğinden kıl çıkan yarışmacının gözünün yaşına bakmadı MasterChef Türkiye jürileri, yemeğinden kıl çıkan yarışmacının gözünün yaşına bakmadı         
11:48
Korkunç kazada üzerine tavan düşen işçi hayatını kaybetti Korkunç kazada üzerine tavan düşen işçi hayatını kaybetti         
11:41
Siirt'te ikna timleri, aşı için oluşan yanlış algıları değiştirebilmek için çabalıyor Siirt'te ikna timleri, aşı için oluşan yanlış algıları değiştirebilmek için çabalıyor         
11:38
Seyyar satıcı, ağzında maske olmadan hapşıran vatandaşı bıçakladı Seyyar satıcı, ağzında maske olmadan hapşıran vatandaşı bıçakladı         
11:32
Son Dakika: Babacar, hastaneye kaldırıldı! Alanya'nın yıldız futbolcusu, Burdur kampında kalp spazmı geçirdi Son Dakika: Babacar, hastaneye kaldırıldı! Alanya'nın yıldız futbolcusu, Burdur kampında kalp spazmı geçirdi         
11:17
Liverpool, forma kültüründe devrim başlattı! Yeni sezon formalarında büyük değişim Liverpool, forma kültüründe devrim başlattı! Yeni sezon formalarında büyük değişim         
11:11
İsrail'de çarpıcı aşı araştırması! BioNTech aşısının koruyuculuğu Delta varyantı nedeniyle yüzde 64'e geriledi İsrail'de çarpıcı aşı araştırması! BioNTech aşısının koruyuculuğu Delta varyantı nedeniyle yüzde 64'e geriledi         
10:35
Sporcu Deniz Saypınar, kıyafetinden dolayı uçağa alınmadı! Gözyaşlarına hakim olamadı Sporcu Deniz Saypınar, kıyafetinden dolayı uçağa alınmadı! Gözyaşlarına hakim olamadı         
09:57
Şahan Gökbakar. Marmaris'ten aldığı yeni evin her yerine Şahan Gökbakar. Marmaris'ten aldığı yeni evin her yerine "Özel mülktür" tabelası astı         
09:15
Tosuncuk'u karısı Sıla Aydın, boşandı! Aylık bin lira nafaka alacak Tosuncuk'u karısı Sıla Aydın, boşandı! Aylık bin lira nafaka alacak         
08:49
Yalova'da 2 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı dehşetin sebebi Yalova'da 2 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı dehşetin sebebi "gürültü" çıktı         
23:02
Zeynep Bastık evlendi, gelinden çok ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun kıyafeti konuşuldu Zeynep Bastık evlendi, gelinden çok ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun kıyafeti konuşuldu         
22:06
Kanserle mücadele eden Canan Ergüder, Kanserle mücadele eden Canan Ergüder, "Artık biraz da böyle" diyerek son halini paylaştı         
20:18
Ünlü komedyen Ata Demirer'in son halini görenler yorum yağdırdı Ünlü komedyen Ata Demirer'in son halini görenler yorum yağdırdı         
19:00
Hastanede muayenehane kavgası! İki doktor birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü Hastanede muayenehane kavgası! İki doktor birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü         
18:58
Damadını oğlunun eşiyle ilişki yaşadığı için öldüren kayınbaba cinayet sebebini böyle açıkladı: Damadını oğlunun eşiyle ilişki yaşadığı için öldüren kayınbaba cinayet sebebini böyle açıkladı: "Diğer gelinlerine de aynısını yapacağım" dedi         
16:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2021 12:08:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bala ilçesinde yaralı olarak bulunan şahin tedaviye alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement