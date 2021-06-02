Üye Girişi
Bala'ya 3 bin metreküp kapasiteli yeni su deposu - Son Dakika

Bala'ya 3 bin metreküp kapasiteli yeni su deposu

02.06.2021 19:49

Bala'ya 3 bin metreküp kapasiteli yeni su deposu Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Bala ilçesinin içme suyu sorununu çözüme kavuşturdu.

Bala'ya 3 bin metreküp kapasiteli yeni su deposu

ANKARA - Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Bala ilçesinin içme suyu sorununu çözüme kavuşturdu.

İçme suyu yatırımlarına öncelik veren ASKİ, son olarak Bala ilçesi merkezi ve uzak mahallelerinin su sorununu çözüme kavuşturdu. Göztepe Mahallesi'nde inşa edilen 3 bin metreküp kapasiteli yeni su deposu 24 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla faaliyete geçirildi. İlk etapta Abazlı, Yeniköy, Yöreli, Ergin Mahalleleri ve Ergin Yaylası su ile buluştu.

Yeni depo Bala Merkez ve 2 kola su sağlayacak

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, su sorununu çözecek 3 bin metreküp kapasiteli yeni su deposunun devreye alındığını açıkladı. İlk etapta Abazlı, Yeniköy, Yöreli, Ergin Mahalleleri ve Ergin Yaylası'nda musluklardan su akmaya başladığını belirten Öztürk; Aydoğan, Aşıkoğlu, Koçyayla, Ahmetçayırı ve Afşar Mahallelerinin ise çok yakında suya kavuşacağını söyledi. Öztürk, deponun çıkış borusuna yapılacak bağlantı ile ilçe merkezinin yanı sıra uzak mahallelere su sağlayan 2 kola (8 mahalle ve Ergin Yaylası'nı kapsıyor) da su verileceğini ifade etti.

Bala merkezde bulunan 300 metreküp kapasiteli içme suyu deposunun 2020 yılı nüfus verilerine göre yaklaşık 30 bin kişinin yaşadığı ilçenin su ihtiyacını karşılayamadığına dikkat çeken ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, "Bu nedenle ilçeye 3 bin metreküp su kapasiteli yeni bir depo yapılmasını kararlaştırdık. 2020 sonu itibarıyla Göztepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda tamamlanan ve 1 milyon 597 bin liraya mal olan yeni depoyu 24 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla faaliyete geçirdik. Abazlı, Yeniköy, Yöreli ve Ergin Mahalleleri ile Ergin Yaylası'na su vermeye başladık. Aydoğan, Aşıkoğlu, Koçyayla, Ahmetçayırı ve Afşar Mahallelerine de maksimum bir ay içinde su verilecek. Bunun dışında Karadalak İçme Suyu Arıtma Tesisi'nden yeni depoya su aktararak, arıtma tesisinin kapasitesini arttırmaya yönelik çalışmalara da başlayacağız. İlçe halkı kuyulardan su alarak ihtiyacını karşılıyordu. Balalı vatandaşlarımız artık arıtılmış, sağlıklı suyu gönül rahatlığı ile içebilecek" dedi.

Bala'ya 3 bin metreküp kapasiteli yeni su deposu
Bala'ya 3 bin metreküp kapasiteli yeni su deposu
Bala'ya 3 bin metreküp kapasiteli yeni su deposu
Bala'ya 3 bin metreküp kapasiteli yeni su deposu

Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi, İçme Suyu, Ankara, Bala, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bala'ya 3 bin metreküp kapasiteli yeni su deposu - Son Dakika


Son Dakika

Aşılamada yeni dönem! 7 Haziran'dan itibaren tüm öğretmenler aşılanacak Aşılamada yeni dönem! 7 Haziran'dan itibaren tüm öğretmenler aşılanacak Yeni kural sonrası büyük temizlik şart! 4 büyüklerde oynayan yabancı futbolcu sayısı endişe verici Yeni kural sonrası büyük temizlik şart! 4 büyüklerde oynayan yabancı futbolcu sayısı endişe verici Son anket sonuçlarında İYİ Parti sürprizi! Cumhur İttifakı'ndan yüzde 3 oy kopardılar Son anket sonuçlarında İYİ Parti sürprizi! Cumhur İttifakı'ndan yüzde 3 oy kopardılar Bu ne cesaret! Tamirci çırakları kaçırdıkları polis arabasıyla hırsızlık yaptı Bu ne cesaret! Tamirci çırakları kaçırdıkları polis arabasıyla hırsızlık yaptı Eliyle karnını gizlemesi dikkat çekti! Şeyma Subaşı hamile olmadığını açıkladı Eliyle karnını gizlemesi dikkat çekti! Şeyma Subaşı hamile olmadığını açıkladı Son dakika! Sağlık Bakanı Koca: Maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz bu yaz olacak Son dakika! Sağlık Bakanı Koca: Maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz bu yaz olacak Fatih Terim'in yeni yardımcıları belli oldu! Selçuk İnan ve Necati Ateş kulübede olacak Fatih Terim'in yeni yardımcıları belli oldu! Selçuk İnan ve Necati Ateş kulübede olacak Jose Sosa'dan Trabzonspor'a haber: Hata yapmışım, beni geri alın Jose Sosa'dan Trabzonspor'a haber: Hata yapmışım, beni geri alın

Son Dakika Haberleri
18:21 Son Dakika: TFF'den yabancı oyuncularla ilgili yeni karar çıktı
18:17 Birleşmiş Milletler'den Emine Erdoğan'a anlamlı ödül!
18:07 İsviçre, Türkiye'yi listeden çıkardı! Koronavirüste riskli ülkeler listesinde artık Türkiye yok
17:52 Yeni sezon forması belli oldu! Fenerbahçe taraftarı çok beğendi
17:43 İzmir'de bıçaklı saldırgan, engelli memuru rehin aldı! Kentte hareketli anlar
17:21 Kenan Sofuoğlu'ndan milletvekilliği itirafları geldi! Berat Albayrak'la ilgili ilk kez konuştu
17:12 Elon Musk, yaptığı paylaşımlarla anlaşmayı bozdu
17:11 Hollywood'a ilham olan 5 anime! Bir tanesi tamamen kopyalanmış
17:04 Fatih Terim'in yeni yardımcıları belli oldu! Selçuk İnan ve Necati Ateş kulübede olacak
17:03 Normalleşme adımlarının ardından ilk kez toplandı: Bilim Kurulunun gündeminde 3 başlık var!
TFF, Süper Lig'e ayar çekti! Takım sayısı kademeli olarak düşürülecek TFF, Süper Lig'e ayar çekti! Takım sayısı kademeli olarak düşürülecek         
20:07
Son Dakika: Türkiye'de 2 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 112 kişi vefat etti, 7 bin 181 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 2 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 112 kişi vefat etti, 7 bin 181 yeni vaka tespit edildi         
19:33
Tahran'da petrol rafinerinde büyük yangın! Kara dumanlar gökyüzünü kapladı Tahran'da petrol rafinerinde büyük yangın! Kara dumanlar gökyüzünü kapladı         
19:05
Yangın söndürme helikopterine giren yılan, panik yarattı Yangın söndürme helikopterine giren yılan, panik yarattı         
18:45
Galatasaray'da tüm başkan adaylarının ortak tek bir vaadi var: Aaron Boupendza transferi Galatasaray'da tüm başkan adaylarının ortak tek bir vaadi var: Aaron Boupendza transferi         
18:41
RTÜK'den ceza yağmuru! Kanallar ve programlar kaçamadı RTÜK'den ceza yağmuru! Kanallar ve programlar kaçamadı         
18:29
Yeni sezon forması belli oldu! Fenerbahçe taraftarı çok beğendi Yeni sezon forması belli oldu! Fenerbahçe taraftarı çok beğendi         
17:52
Erciyes Dağı'nda Haziran ayında yoğun tipi Erciyes Dağı'nda Haziran ayında yoğun tipi         
16:38
Musa Orhan'a hakaretten Ezgi Mola'ya 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava Musa Orhan'a hakaretten Ezgi Mola'ya 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava         
16:16
Sedat Peker'in Suriye iddiasına SADAT'tan yanıt geldi! Masada su bardağı çay ve tatlı tabağı detayı dikkat çekti Sedat Peker'in Suriye iddiasına SADAT'tan yanıt geldi! Masada su bardağı çay ve tatlı tabağı detayı dikkat çekti         
15:47
"İstediğimle yatarım" diyen eşini öldüren adam, mahkemede hüngür hüngür ağladı         
15:27
İran'ın en büyük savaş gemisi battı İran'ın en büyük savaş gemisi battı         
11:42
Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor         
11:23
Cono kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydu Cono kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydu         
11:03
"İlişki sırası bendeydi" diyerek evli sevgilisini öldüren kadına, müebbet hapis talebi         
10:17
Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen imama sahip çıkan biri var: Bu yüzyılda yetişen en kıymetli alimlerden Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen imama sahip çıkan biri var: Bu yüzyılda yetişen en kıymetli alimlerden         
09:49
İtfaiye aracı kullanan 3 kadının görüntüsü Twitter'da gündem oldu İtfaiye aracı kullanan 3 kadının görüntüsü Twitter'da gündem oldu         
09:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2021 20:23:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bala'ya 3 bin metreküp kapasiteli yeni su deposu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement