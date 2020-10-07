Balaban'da su deposu ile su ve kanalizasyon şebekesi inşaatının temeli atıldı - Son Dakika

Balaban'da su deposu ile su ve kanalizasyon şebekesi inşaatının temeli atıldı

07.10.2020 15:27
Balaban'da su deposu ile su ve kanalizasyon şebekesi inşaatının temeli atıldı, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) tarafından Darende ilçesine bağlı Balaban Mahallesi'nde "İçme suyu deposu, içme suyu ve kanalizasyon şebekesi inşaatı"nın temeli düzenlenen törenle atıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) tarafından Darende ilçesine bağlı Balaban Mahallesi'nde "İçme suyu deposu, içme suyu ve kanalizasyon şebekesi inşaatı"nın temeli düzenlenen törenle atıldı.

Törende konuşan Malatya Valisi Aydın Baruş, Somuncu Baba'nın diyarı Darende'de böylesine güzel bir hizmetin temeli atılacağından dolayı yetkililere teşekkür etti.

Baruş, sağlam altyapının sağlıklı bir şehir inşa edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyemizin gerçekleştirmiş olduğu altyapı çalışması, sağlam altyapının çok güzel bir örneği. Biz beldelerimizde, mahallelerimizde oturan insanlarımıza sağlıklı içme suyu, sağlıklı kanalizasyon sağlayamazsak çok güzel evler de yapılsa yaşam koşulları istenilen düzeye ulaşamaz. Büyükşehir Belediyemizin burada yapmış olduğu çalışmayla Balaban, daha sağlıklı bir altyapıya sahip olacak."

Büyükşehir Belediye Başkanı Selehattin Gürkan da yaptıkları bazı altyapı yatırımlarına işaret ederek, "Bugün burada yapılan çalışma ile yaklaşık 5 bin metre şebeke, 400 tonluk içme suyu deposu, terfi depoları, kanalizasyon şebekesi ve sondaj kuyularının yenilenmesi sayesinde artık Balaban'da su kesintileri yaşanmayacak." dedi.

Bu yıl bin 600 kilometre asfalt döktüklerini kaydeden Gürkan, "Bu cumhuriyet tarihinde bir rekordur, belediyemizin de rekorudur. Diğer yandan 85 tane ilimiz genelinde asfalt şantiyesi kurmuşuz. Bir o kadar da MASKİ'mizin şantiyeleri var. Yani ilimizin her köşesinde, her noktasında alt ve üstyapı olmak üzere büyük bir çalışma yürütüyoruz. Bizim şemsiyemiz gökyüzüdür. Gökyüzünde nasıl isteyen kişi havayı teneffüs ediyorsa, perdesini kapatmayan nasıl güneşin ışığından ve ısısından yararlanıyorsa bizim hizmet anlayışımız da o şekildedir." diye konuştu.

MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş ise MASKİ olarak yatırımlara devam ettiklerini vurgulayarak, şunları dile getirdi:

"Temeli atılan tesis ile Balaban Mahallesi'nin altyapı ve içme suyu sorunları sona erecek. 400 tonluk içme suyu deposu inşaatı yapılarak bu depodan mahallemizin su sıkıntısı çeken kesimlerine şebeke hattı döşenip depomuzdan hidrofor yardımı ile su basılacak. Ayrıca mevcut kanalizasyon hattında ihtiyaç duyulan kısımlara ilave kanalizasyon hattı döşenecek."

Darende Kaymakamı Malik Çalışır ve Belediye Başkanı İsa Özkan'ın da birer konuşma yaptığı törenin ardından Vali Baruş ve Başkan Gürkan, Şeyh Pınarı Mesire Alanı'nda incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi, Malatya, Darende, Balaban, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balaban'da su deposu ile su ve kanalizasyon şebekesi inşaatının temeli atıldı - Son Dakika

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