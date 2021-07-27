Balaban Mesire Yeri gün sayıyor - Son Dakika

Yıldırım Belediyesi, vatandaşların çocukları ile zaman geçirebileceği park ve yeşil alanların sayısını artırmaya devam ediyor.

Yıldırım'ın çehresini değiştirecek çalışmalar dahilinde iki yıl içinde 18 adet park yapan, Büyükşehir Belediyesi eliyle Vakıfköy Kent Parkı'nı ilçeye kazandıran, Cumalıkız Mesire Alanı'nın ihalesini gerçekleştiren Yıldırım Belediyesi, Balaban Mesire Alanı'nı da açılışa hazır hale getirdi. Yıldırım'a değer katacak ve 48 bin metrekarelik bir alanda hayata geçirilecek Balaban Mesire Alanı projesinde piknik alanları, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, kır kahvesi ve kır lokantası yer alacak.

Çalışmaların sona geldiği Balaban Mesire Alanı'nda inceleme yapan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım'ın yeşil alanlarını 1,5 milyon metrekare attırma hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Toplam 48 dönümlük bir alan üzerine kurulan Balaban Mesire Alanı piknik alanları, yürüyüş yolları, çocuk oyun parkları ile vatandaşlarımızın huzur içinde vakit geçirebilecekleri bir yer oldu. Buradaki çalışmaların artık sonuna geldik. Balaban Mesire Alanımızın açılışını ağustos ayında gerçekleştireceğiz. Yıldırım'a ve Bursa'ya değer katacak projenin hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA