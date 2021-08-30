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Balakgazi Parkı ve Cam Seyir Terasının açılışı yapıldı - Son Dakika

Balakgazi Parkı ve Cam Seyir Terasının açılışı yapıldı

30.08.2021 11:17

Balakgazi Parkı ve Cam Seyir Terasının açılışı yapıldı Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları: "Tarihi ve kültürel güzellikleriyle yarınların turizm merkezlerinden biri olacak Harput'umuz, yepyeni bir değer kazandı" "Sorunlara çözüm üreten ihtiyaçları karşılayan bir yönetim anlayışıyla...

Balakgazi Parkı ve Cam Seyir Terasının açılışı yapıldı

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları:

"Tarihi ve kültürel güzellikleriyle yarınların turizm merkezlerinden biri olacak Harput'umuz, yepyeni bir değer kazandı"

"Sorunlara çözüm üreten ihtiyaçları karşılayan bir yönetim anlayışıyla hareket ettik"

ELAZIĞ - Elazığ Belediyesi tarafından 4 bin yıllık tarihi Harput'ta şehre hakim bir noktada inşa edilen ve sunduğu eşsiz görsel şölen ile konuklarını ağırlayan Balakgazi Parkı ve Cam Seyir Terası düzenlenen törenle vatandaşların hizmetine açıldı.

Elazığ Beledi Başkanı Şahin Şerifoğulları, 24 Ocakta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem ve ardından pandemiye rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hayata geçirdiği projeler ile kentin çehresini değiştiren Başkan Şerifoğulları, çalışmaları ile göz dolduruyor. Son olarak seçim vaatleri arasında bulunan ve 45 bin metrekarelik alana kurulan Kent-Köy Projesinin açılışını yapan Şerifoğulları, yine başka bir seçim vaadi olan tarihi Harput Mahalles'indeki Balakgazi Parkı ve Cam Seyir Terasının açılışını gerçekleştirdi.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine giren 4 bin yıllık tarihi geçmişe sahip olan Elazığ'ın simgesi medeniyetler beşiği Harput Mahallesi'nde bulunan Balakgazi Parkı önündeki kayalıklar üzerine, 220 metrekare zemine sahip cam seyir terası inşa edildi. Toplamda 5 bin 800 metrekarelik alanda çevre düzenleme ve peyzaj çalışması gerçekleştirilirken çalışmalar doğrultusunda 2 bin 332 metrekare yeşil alan düzenlemesi, 118 metrekare çocuk oyun alanı, 227 metrekare cam seyir terası altı havuz, 144 metrekare kademeli süs havuzu, kameriyeler, dekoratif aydınlatma çalışması ile otopark oluşturuldu.

"Daha güzel ve güçlü yarınlara inanıyoruz"

Daha güzel ve güçlü yarınlara inandıklarını belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Sizler de bizlere inandınız. Biliyoruz, her açından bu aziz şehrin yarınları bu günlerinden çok daha güzel olacak. Bizlerde gücümüzün her zerresi ile Elazığ'ımız ve yarınlarımız için çok güzel işlere imza atmaya devam edeceğiz. Bugün şehrimizin kalbi Harput'umuzun güzelliklerine ayrı bir güzellik kazandıran Balakgazi Parkı, Cam Seyir Terasımızın açılışını gerçekleştiriyoruz. Sizler bu güzelliği aylardır sevdiklerinizle, misafirlerinizle birlikte yaşadınız. Malumunuz pandemi sürecinden dolayı resmi açılışımızı yapamamıştık. Geçtiğimiz günlerde Kent-Köy açılışımızı gerçekleştirmiştik. Bugün de bu özel yerin açılışını gerçekleştiriyoruz. Harput Balakgazi Parkı ve Cam Seyir Terası Projesi kapsamında 220 metrekare zemine sahip cam seyir terası inşa ettik. Toplam 5 bin 800 metrekarelik alanda ise komple bir çevre düzenleme ve peyzaj çalışması gerçekleştirdik. Havuzları, kamelyaları, çocuk oyunları, dekoratif aydınlatma çalışmaları, otoparkları ile tam bir cazibe merkezi oluşturduk. Böylece tarihi ve kültürel güzellikleriyle yarınların turizm merkezlerinden biri olacak Harput'umuz, yepyeni bir değer kazandı. Harput'umuzun yeni simgesi olan Balakgazi Parkı ve Cam Seyir Terası şehrimize ve yarınlarımıza hayırlı olsun" dedi.

"Söz verdiğimiz projeleri tek tek hayata geçiriyoruz"

Söz verdikleri projeleri tek tek hayata geçirmeye devam ettiklerini vurgulayan Başkan Şerifoğulları, "Bugüne kadar popülist söylemlere meyil etmedik. Sorunlara çözüm üreten ihtiyaçları karşılayan bir yönetim anlayışıyla hareket ettik. Gerek fiziki gerekse sosyal çalışmalarımızla bu şehirde yaşayan hemşerilerimize daha kaliteli bir yaşam sunmayı hedefledik. Sizlerde desteklerinizle ve dualarınızla hem yanımızda oldunuz. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin. Hizmetleri bereketli kılsın" diye konuştu.

Açılış törenine Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Başkan Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ milletvekilleri Metin Bulut ve Sermin Balık, AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, kamu kurum müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Balakgazi Parkı ve Cam Seyir Terasının açılışı yapıldı
Balakgazi Parkı ve Cam Seyir Terasının açılışı yapıldı
Balakgazi Parkı ve Cam Seyir Terasının açılışı yapıldı
Balakgazi Parkı ve Cam Seyir Terasının açılışı yapıldı

Şahin Şerifoğulları, Turizm, Harput, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Balakgazi Parkı ve Cam Seyir Terasının açılışı yapıldı - Son Dakika


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