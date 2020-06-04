Balalı vatandaşlar doğal gaza kavuşuyor - Son Dakika

Ankara'nın Bala ilçesinde evlere doğal gaz taşıyacak boruların döşeneceği alana ilk kazma vuruldu.

Bala Belediyesi Başkentgaz ve BOTAŞ öncülüğünde başlatılan Bala'ya doğal gaz yatırım projesi için temel atma töreni düzenledi.

Törende doğal gaz bağlanması için ilk kazmayı, Bala Kaymakamı Yusuf Turhan ve Belediye Başkanı Ahmet Buran vurdu.

Törende konuşan Kaymakam Turhan, ilçenin yıllarca hasretle beklediği bir çalışmanın başladığını belirterek, "Doğal gazın Bala'ya verilmesiyle hem ekonomik hem de sosyal olarak Bala'nın çehresinin değişeceğine inanıyorum." dedi.

Belediye Başkanı Buran da doğal gazın Bala'ya gelmesiyle ilçenin ekonomik ve sosyal yapıdan gelişeceğini söyledi.

İlçenin doğal gazı yıllardır beklediğini belirten Buran, "Verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Pandemi sürecinin ardından bunun temelini atmak ayrı bir mutluluk veriyor." ifadesini kullandı.

Bala'nın kış mevsiminden itibaren doğal gaz kullanmaya başlayacağını aktaran Buran, "Temelini bugün attık. Yetkililerle görüşüyoruz. Merkezi iki ay içinde bitiriyoruz. Hattın çekilmesi de 4 ayı bulur. İnşallah 11. ayda Bala'ya doğal gaz verilmeye başlanacak. Bir aksilik olmazsa bu kış vatandaşlarımız doğal gaza kavuşmuş olacak. Zaten Başkentgaz bir büro açacak ve abonelik işlemleri bir hafta içinde başlayacak ve vatandaşlarımız gelip müracaatlarını yapacaklar." diye konuştu.

Konuşmaların ardından tören alanında kurban kesildi ve dua edildi.