Balalılar, Yaşar'ı Bağrına Bastı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Millet İttifakı Ankara Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Balalılar ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Millet İttifakı Ankara Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Balalılar ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Balalıların yoğun ilgi gösterdiği programda konuşma yapan Yaşar, "Seçime gidiyoruz, savaşa gitmiyoruz. Halk şehirlere kim daha iyi hizmet edecekse onu seçecek" dedi.



Yenimahalle Belediye Meclis Üyesi Şevket Altınok ve Üçler Çoruh tarafından organize edilen yemeğe Balalılar yoğun katılım gerçekleştirdi. Gecede Balalılar Fethi Yaşar ve Mansur Yavaş'a destek sözü verdi. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Biz Mansur Yavaş ile birlikte tüm Ankara'ya hizmet için, başkentimizi hak ettiği yönetim anlayışına kavuşturmak için bir yola çıktık. Ben 10 yıl Yenimahalle'de olduğu gibi kimseyi ayırmadan hizmet edeceğim. Mansur Bey de tüm Ankaralılara hizmet edecek. Biz kimseyi ayırmayacağız" dedi.



"Herkesi Allah'ın yarattığı bir kul olarak görüyorum"



10 yıldır kimseyi ayırmadığını ifade eden Yaşar, şöyle konuştu:



"Ankara'nın kaynaklarını verimli kullanacağımızı, her kesimin yaşamaktan mutlu olduğu bir Ankara ve Yenimahalle'yi inşa edeceğimizin sözünü veriyorum. Ben bugüne kadar kimsenin dinine, mezhebine, kökenine bakmadım. Herkesi Allah'ın yarattığı bir kul olarak gördüm ona göre davrandım. On yılda Yenimahalle'nin her bölgesi yenilendi. Şentepe yenilendi, Yenimahalle yenilendi, Batıkent yenilendi. Eğer Yenimahalle yenilenmemiş olsaydı. Ankara'nın her bölgesinden göç almazdı. İnsanlar oturmak için Altındağ'ı, Keçiören'i, Mamak'ı tercih ederdi."



"Seçimlerin demokrasi şöleni içinde geçmesini diliyorum"



Seçimlerin Türkiye için hayırlara vesile olmasını dileyen Yaşar, "Önümüzde bir seçim var. Tüm adaylar konuşacak. İnsanlar bir değerlendirme yapacak. Bir metrekarelik odaya girip oy kullanacaklar. Kazanan da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, kaybeden de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Bunun için birliğimizi beraberliğimizi bozmadan, bu seçimlerin barış içinde, kardeşlik içinde, demokrasi şöleni içinde geçmesini diliyorum" diye konuştu.



Yavaş: "Tüm Ankara'nın başkanı olacağım"



Gecede konuşan Mansur Yavaş, "Bakın daha seçilmeden Ankara'da birçok şeyi değiştirmeye başladık. Suyla ilgili açıklama yaptıktan sonra suya ciddi anlamda indirim yapıldı. Ankara'yı 25 yıldır aynı düşünce yönetiyor. Bu yönetim bir gün bile tüm ilçe belediyelerini toplayıp görüş alışverişinde bulunmadı. Ben kazanırsam tüm Ankara'nın belediye başkanı olacağım. Kimseyi ayırmayacağım. Ben bu kentin sorunlarını biliyorum yapılan hataları biliyorum. Bu şehir yıllarca çiçeğini bile başka ülkeden aldı. Biz göreve gelirsek Ankara'nın çiçek ihtiyacını kendi ilçelerimizden karşılayacağız. Böylece ilçelerimizdeki çiftçilerimize ciddi katkı sunacağız. Birileri bu seçimlerin sonucunda Türkiye'de beka sorunu olacağını söylüyorlar. Bu seçimler kentleri yönetecek insanların seçileceği seçimler. Kimse merak etmesin bu ülkenin beka sorunu olursa bu salondaki Balalı kardeşlerim en başta giderler" dedi. - ANKARA

