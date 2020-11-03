Balâlılardan, İzmirli depremzedelere yardım eli - Son Dakika

Balâlılardan, İzmirli depremzedelere yardım eli

03.11.2020 07:55
Balâlılardan, İzmirli depremzedelere yardım eli, System.String[]

ANKARA'nın Bala ilçesinde, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle yardım kampanyası düzenlendi.

ANKARA'nın Bala ilçesinde, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle yardım kampanyası düzenlendi. Bala Kaymakamı Ramazan Yıldırım ve Belediye Başkanı Ahmet Buran'ın başlattıkları kampanyaya vatandaş yoğun ilgi gösterdi. Toplanan yardımların, İzmir Bayraklı'daki depremzedelere ulaştırılmak üzere AFAD Koordinasyon Merkezi'ne teslim edileceği bildirildi.

Ankara Bala'da, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kampanyaya; Bala Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Bala Belediye Başkanlığı, Balalılar Derneği Genel Merkezi, S.S. Yeni Bala Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ve mahalle muhtarlıkları da destek verdi. İzmir Bayraklı AFAD Koordinasyon Merkezi'ne teslim edilmek üzere 500 koli kuru gıda ve çok sayıda battaniye yola çıkarıldı. Bala Kaymakamı Ramazan Yıldırım ve Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran, yardım kampanyasıyla yakından ilgilendi.

'BÖLÜŞEREK BÜYÜK OLACAĞIZ'

İzmirli depremzedelere destek olmak amacıyla, 'bölünerek değil bölüşerek büyük olacağız' açıklamasında bulunuldu.


Balâlılardan, İzmirli depremzedelere yardım eli
Balâlılardan, İzmirli depremzedelere yardım eli
Balâlılardan, İzmirli depremzedelere yardım eli
Balâlılardan, İzmirli depremzedelere yardım eli
Balâlılardan, İzmirli depremzedelere yardım eli

Deprem, Ankara, İzmir, Bala, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Balâlılardan, İzmirli depremzedelere yardım eli - Son Dakika


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