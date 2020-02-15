Balat Sahilde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak durabildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Balat Sahilde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak durabildi - Son Dakika

Balat Sahilde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak durabildi

45 dakika önce

Balat Sahilden Eyüp istikametine seyir halinde olan otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak durabildi.

Balat Sahilde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak durabildi, System.String[]

Balat Sahilden Eyüp istikametine seyir halinde olan otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak durabildi. Takla atan otomobilde bulunan kadın yolcuda yaralanarak hastaneye kaldırıldı.


Kaza saat 04.30'da Fatih İlçesi Balat Sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BE 429 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Takla atan otomobil yol kenarında bulunan demirlere çarparak durabildi.


Kazanın olduğunu gören sürücüler durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, otomobili içinde bulunan ve yaralanan kadını ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Daha sonra takla atan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. - İSTANBUL

Eyüp, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 05:48 Kaynak: İHA
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