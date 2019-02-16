Son Dakika Haberleri: Balat'ta 3 Katlı Binanın Çökme Anı Kamera (Düzeltme)

Balat'ta 3 Katlı Binanın Çökme Anı Kamera (Düzeltme)

25 dakika önce

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Çağatay KENARLI - İstanbul DHAFatih Balat'ta 3 katlı eski bina çöktü.

Balat'ta 3 Katlı Binanın Çökme Anı Kamera (Düzeltme), System.String[]
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Çağatay KENARLI - İstanbul DHA

Fatih Balat'ta 3 katlı eski bina çöktü. Çökme anı yoldan geçen bir kişinin kamerasına yansıdı.

Fatih Balat Mahallesi Çorbacı Çeşmesi Sokak'ta 3 katlı eski bir bina çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevkedildi. 

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Fatih ilçesi Balat Mahallesi Çorbası Çeşme Sokakta bulunan ve daha önceden çevresi tedbir amaçlı kapatılan 3 katlı ahşap metruk bina çökmüştür. İtfaiye ekipleri olay yerine intikal ettiler. İlk gelen bilgilere göre can kaybı ve yaralı yoktur" denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 04:06 Kaynak: DHA

Fatih, İstanbul, Güncel
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