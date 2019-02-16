Son Dakika Haberleri: Balat'ta 3 Katlı Binanın Çökme Anı Kamerada

Balat'ta 3 Katlı Binanın Çökme Anı Kamerada

25 dakika önce

Zeki GÜNAL - Çağatay KENARLI - İstanbul DHA - FATİH Balat'ta 3 katlı eski bina çöktü.

Balat'ta 3 Katlı Binanın Çökme Anı Kamerada, System.String[]
Zeki GÜNAL - Çağatay KENARLI - İstanbul DHA - FATİH Balat'ta 3 katlı eski bina çöktü. Çökme anı yoldan geçen bir kişinin kamerasına yansıdı.

Fatih Balat Mahallesi Çorbacı Çeşmesi Sokak'ta 3 katlı eski bir bina çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevkedildi. 

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Fatih ilçesi Balat Mahallesi Çorbası Çeşme Sokakta bulunan ve daha önceden çevresi tedbir amaçlı kapatılan 3 katlı ahşap metruk bina çökmüştür. İtfaiye ekipleri olay yerine intikal ettiler. İlk gelen bilgilere göre can kaybı ve yaralı yoktur" denildi. 

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 04:07 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul, Fatih, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şehir Magandası, Küçük Çocuğun Başına Silah Dayayıp "Sıkarım Kafana" Diyerek Tehdit Etti Metris Cezaevinde Yangın Çıktı! Dumandan Etkilenen Mahkumlar Hastaneye Kaldırıldı

İstanbul'da Yine Aynı Korku! Balat'ta 4 Katlı Bina Çöktü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 28 Şubat'ta Çekilişle Bin 400 Kişinin Ataması Yapılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 16:32:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balat'ta 3 Katlı Binanın Çökme Anı Kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]