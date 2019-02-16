Son Dakika Haberleri: Balat'ta 4 Katlı Binada Çökme(2)

Balat'ta 4 Katlı Binada Çökme(2)

47 dakika önce

Haber-Kamera Zeki GÜNAL - İstanbul DHAFatih Balat'ta 4 katlı eski bir binada çökme meydana geldi.

Balat'ta 4 Katlı Binada Çökme(2), System.String[]
Haber-Kamera Zeki GÜNAL - İstanbul DHA

Fatih Balat'ta 4 katlı eski bir binada çökme meydana geldi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevkedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 04:02 Kaynak: DHA

Fatih, İstanbul, Güncel
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