Balat'ta 4 Katlı Binada Çökme(2)
47 dakika önce
Haber-Kamera Zeki GÜNAL - İstanbul DHAFatih Balat'ta 4 katlı eski bir binada çökme meydana geldi.
Haber-Kamera Zeki GÜNAL - İstanbul DHA
Fatih Balat'ta 4 katlı eski bir binada çökme meydana geldi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevkedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 04:02 Kaynak: DHA
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