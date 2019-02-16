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Balat'ta Çöken Binada Yıkım Havadan Görüntülendi

19 dakika önce

ÇÖKME ANI KAMERAYA YANSIDIHaber-Kamera: Zeki GÜNAL - Çağatay KENARLI - İstanbul DHAFatih Balat'ta 3 katlı eski bina çöktü.

Balat'ta Çöken Binada Yıkım Havadan Görüntülendi, System.String[]
ÇÖKME ANI KAMERAYA YANSIDI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Çağatay KENARLI - İstanbul DHA

Fatih Balat'ta 3 katlı eski bina çöktü. Çökme anı yoldan geçen bir kişinin kamerasına yansıdı.

Fatih Balat Mahallesi Çorbacı Çeşmesi Sokak'ta 3 katlı eski bir bina saat 15.00 sıralarında büyük bir gürültü ile çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevkedildi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Fatih ilçesi Balat Mahallesi Çorbası Çeşme Sokakta bulunan ve daha önceden çevresi tedbir amaçlı kapatılan 3 katlı ahşap metruk bina çökmüştür. İtfaiye ekipleri olay yerine intikal ettiler. İlk gelen bilgilere göre can kaybı ve yaralı yoktur" denildi. Bina çevresindeki bir araçta hasar gelirken olay yerindeki inceleme sürüyor.

ÇÖKME ANI KAMERADA

Binanın çökmesi yoldan geçen bir kişinin kamerasına yansıdı. Görüntülerde binadan gelen sesler ve taş parçalarının düşmesi üzerine çevredekiler uzaklaşıyor. Bir aracın uzaklaştırmaya çalışılması sırasında bina bir anda çöküyor. Sokağı toz bulutu kaplarken çevredekiler hızla olay yerinden kaçıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 05:46 Kaynak: DHA

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