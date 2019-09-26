Son Dakika Haberleri: Balat'ta depremde hasar gören binalarda yıkım yapılıyor
Son Dakika Güncel Haber

Balat'ta depremde hasar gören binalarda yıkım yapılıyor

35 dakika önce

Fatih Balat'ta daha önce riskli olduğu gerekçesi ile boşaltılan 4 binanın bir kısmı bugün yaşanan depremin ardından hasar gördü.

Balat'ta depremde hasar gören binalarda yıkım yapılıyor, System.String[]

Fatih Balat'ta daha önce riskli olduğu gerekçesi ile boşaltılan 4 binanın bir kısmı bugün yaşanan depremin ardından hasar gördü. Hasar gören binaların tamamının yıkılması için çalışma başlatıldı.
Silivri'de öğlen saatlerinde meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremin ardından Fatih Balat Esnaf Loncası Sokak'ta bulunan daha önceden boşaltılmış binanın bir kısmı yıkıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından riskli olduğu gerekçesi ile 4 binanın daha önceden boşaltıldığı öğrenildi. Deprem sonrası olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri binaların öncelikle doğalgaz hatlarını kesti. Zabıta ekipleri tarafından çevresi güvenlik şeridi ile çevrilen binaların yıkılması için çalışma başlatıldı.

Görüntü dökümü:
-------------
-Yıkım çalışmaları
-Genel ve detaylar


- İstanbul
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Silivri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 06:09 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB, deprem sonrası İstanbul'da hizmet veren metrobüs sayısını artırdı
Avcılar'da polis helikopteri deprem sonrası hasar incelemesi yaptı İstanbul'da meydana gelen deprem sonrası Taksim'deki binada kayma meydana geldi Tekirdağ'da bir binada deprem dolayısıyla boydan boya çatlaklar oluştu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 18:44:27. #1.14#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balat'ta depremde hasar gören binalarda yıkım yapılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]