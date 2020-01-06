Balat'ta haç çıkarma töreni - Son Dakika
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Balat'ta haç çıkarma töreni

6 saat önce

Hristiyan inancına göre Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin 2020. yıl dönümü, Fener Rum Patrikanesi'nde düzenlenen ayin ve denizden haç çıkarma töreniyle kutlandı.

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Hristiyan inancına göre Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin 2020. yıl dönümü, Fener Rum Patrikanesi'nde düzenlenen ayin ve denizden haç çıkarma töreniyle kutlandı.

Fener Rum Patrikhanesi bahçesinde yer alan Aya Yorgi Kilisesi'nde gerçekleştirilen ayin Fener Rum Patriği Bartholomeos tarafından yönetildi.

Yaklaşık 5 sat süren ayinin ardından katılımcılar, haç çıkarma törenine katılmak amacıyla kortej halinde Haliç kıyısındaki Fener İskelesi'ne yürüdü.

Burada Patrik Bartholomeos'un yaptığı duanın ardından denize attığı haçı çıkarmak için teknelerde bekleyenler denize atladı. Haçı Yunanistan'ın Agrinio şehrinden gelen Nikolaos Solis çıkardı.

Bartholomeos, barışı sembolize eden beyaz güvencinleri gökyüzüne bıraktı.

Bu arada haç çıkarmak için denize atlayan bir kişi fenalaştı. Deniz polisi tarafından kıyıya çıkarılan kişiye kalp masajı yapıldı. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Töreni, çok sayıda turist ve vatandaşlar izledi.

Aya Yorgi Kilisesi, Bartholomeos, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:58 Kaynak: AA
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