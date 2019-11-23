Son Dakika Haberleri: Balat'ta iki kişi arasındaki silahlı kavga kanlı bitti: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Balat'ta iki kişi arasındaki silahlı kavga kanlı bitti: 1 yaralı - Son Dakika

Balat'ta iki kişi arasındaki silahlı kavga kanlı bitti: 1 yaralı

6 saat önce

Balat'ta iki kişi arasındaki silahlı kavga kanlı bitti: 1 yaralıİSTANBUL - Balat'ta iki kişi arasında meydana gelen silahlı kavga sonucunda 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Balat'ta iki kişi arasındaki silahlı kavga kanlı bitti: 1 yaralı

İSTANBUL - Balat'ta iki kişi arasında meydana gelen silahlı kavga sonucunda 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Silahla yaralanan şahıs daha sonra hastaneye kaldırıldı. Şahsı yaralayan kişide olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Olay, saat 01.45'te Fatih İlçesi Balat Mahallesi Leblebicler Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 2 kişi arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine kişilerden biri yanında bulundurduğu silah ile diğer kişiyi yaraladı. Şahsı yaralayan kişi daha sonra olay yerinden hızla kaçarak uzaklaştı

Vücuduna kurşun alan kişi yere yığıldı. Sokak üzerinde silah seslerini duyan ve yerde yatılı olan şahsı gören ekipler, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarı alan ekipler olay yerine gelerek yaralanan vatandaşı hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri ise olay yerinde geniş çaplı çalışma başlattı. Olay yerinden kaçarak kayıplara karışan diğer kişide ekipler tarafından aranıyor.

Balat'ta iki kişi arasındaki silahlı kavga kanlı bitti: 1 yaralı

Polis, kavga, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 03:30 Kaynak: İHA
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