Balat'ta işe giden kadını taciz eden şüpheli Halil P. hakkında iddianame hazırlandı. - Son Dakika

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Balat'ta işe giden kadını taciz eden şüpheli Halil P. hakkında iddianame hazırlandı.
6 saat önce
Balat'ta işe giden kadını taciz eden şüpheli Halil P. hakkında iddianame hazırlandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 07:06 Kaynak: İHA
Balat'ta işe giden kadını taciz eden şüpheli Halil P. hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede şüphelinin 'Cinsel saldırı' suçundan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. - İSTANBUL
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