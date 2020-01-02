Balat'ta işe giden kadını taciz eden şüpheli Halil P. hakkında iddianame hazırlandı. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Balat'ta işe giden kadını taciz eden şüpheli Halil P. hakkında iddianame hazırlandı. - Son Dakika

Balat'ta işe giden kadını taciz eden şüpheli Halil P. hakkında iddianame hazırlandı.

6 saat önce

Balat'ta işe giden kadını taciz eden şüpheli Halil P. hakkında iddianame hazırlandı.

Balat'ta işe giden kadını taciz eden şüpheli Halil P. hakkında iddianame hazırlandı., System.String[]

Balat'ta işe giden kadını taciz eden şüpheli Halil P. hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede şüphelinin 'Cinsel saldırı' suçundan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. - İSTANBUL

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 07:06 Kaynak: İHA
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