Balat'ta Kilise Duvarına Sprey Boya ile Yazılar Yazıldı
1 saat önce
Haber: Alper KORKMAZ - İstanbul DHAFatih Balat'ta bulunan Surp Hıreşdagabet Ermeni Kilisesi'nin duvar ve kapısına sprey boya tehdit içerikli yazılar yazıldı.
Haber: Alper KORKMAZ - İstanbul
DHA Fatih
Balat'ta bulunan Surp Hıreşdagabet Ermeni Kilisesi'nin duvar ve kapısına sprey boya tehdit içerikli yazılar yazıldı.
Ermeni Patrikliği'nin sosyal medya hesabında yer alan bilgiye göre, yazılar 23 Şubat saat 22.30 sıralarında kimliği belirsiz kişilerce yazıldı. Durum Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü
'ne bildirildi.
Görüntü Dökümü;:
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-Duvar ve kapıdaki yazılar
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:31 Kaynak: DHA
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