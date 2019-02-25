Balat'ta Kilise Duvarına Sprey Boya ile Yazılar Yazıldı
1 saat önce
Alper KORKMAZ - İstanbul DHA - FATİH Balat'ta bulunan Surp Hıreşdagabet Ermeni Kilisesi'nin duvar ve kapısına sprey boya tehdit içerikli yazılar yazıldı.
Alper KORKMAZ - İstanbul DHA
- FATİH Balat'ta bulunan Surp Hıreşdagabet Ermeni Kilisesi'nin duvar ve kapısına sprey boya tehdit içerikli yazılar yazıldı.
Ermeni Patrikliği'nin sosyal medya hesabında yer alan bilgiye göre, yazılar 23 Şubat saat 22.30 sıralarında kimliği belirsiz kişilerce yazıldı. Durum Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü
'ne bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:55 Kaynak: DHA
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