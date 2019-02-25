Balat'ta Kilise Duvarına Sprey Boya ile Yazılar Yazıldı

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Adaya Göre Parti Değiştiren Seçmen, İzleyenleri Kırıp Geçirdi

Zara'nın Ajda Pekkan ve Semiramis Pekkan'la Olan Fotoğrafı Sosyal Medyada Olay Oldu