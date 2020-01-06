Balat'ta metruk binanın çatısı çöktü - Son Dakika

BALAT'ta 2 katlı metruk bir binanın çatısı çöktü. Çöken çatıdan kopan molozlar bitişiğindeki eve zarar verdi.

Fatih Balat Mahallesi Yasemin Sokak'ta bulunan 2 katlı metruk binanın çatısı yoğun yağış nedeniyle çöktü. Daha önceden de sürekli parçaların düştüğü öğrenilen çatıdan düşen moloz parçaları bitişiğinde bulunan binaya zarar verdi. Çatı çökmesi sırasında evde olduğunu söyleyen Nihat Azı daha önceden bina ile ilgili belediyeye çok sayıda ihbarda bulunduğunu söyledi. Nihat Azı, "Biz sandık ki bir yer de savaş var çatı katına birisi bomba attı. Yukarı çıkıp baktık ki binanın bir buçuk katı olduğu gibi benim çatının üzerinde" dedi. Binadan düşen parçalar nedeniyle belediye ekipleri binanın önünü bariyerle kapattı. Bu arada Fatih Belediyesi'nin, Anıtlar Kurulu'na binanın yıkımı için yazı yazdığı ve yıkımın başlatması için yazının cevabının beklediği öğrenildi.

- İstanbul