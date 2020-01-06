Balat'ta metruk binanın çatısında kısmi çökmeler yaşandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Balat'ta metruk binanın çatısında kısmi çökmeler yaşandı - Son Dakika

Balat'ta metruk binanın çatısında kısmi çökmeler yaşandı

6 saat önce

Fatih Balat'ta daha önce mühürlenen ve kuruldan onay beklenen metruk binanın çatısında yaşanan kısmi çökmeler, yan binanın çatısında hasara yol açtı.

Balat'ta metruk binanın çatısında kısmi çökmeler yaşandı, System.String[]

Fatih Balat'ta daha önce mühürlenen ve kuruldan onay beklenen metruk binanın çatısında yaşanan kısmi çökmeler, yan binanın çatısında hasara yol açtı.


Olay, saat 20.00 sıralarında Balat'ta Sümbül Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, daha önce ekipler tarafından mühürlenen ve kuruldan onay beklenen iki katlı metruk bir binanın çatısında olumsuz hava koşulları nedeniyle kısmı çökmeler yaşandı. Binadan kopan parçalar yan tarafından bulunan başka bir binanın çatısında hasara yol açarak, sokak içerisine döküldü. Metruk binanın olduğu bölgeden çökmeler sırasında kimsenin geçmiyor olması olası bir faciayı önledi. Çatısı zarar gören binadaki vatandaşlar korkuyla sokağa dökülerek, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri sokak içerisine şerit çekerek önlem alırken, itfaiye ekipleri yoldaki parçaları temizlemek için çalışma yaptı. Ekiplerin bina çevresindeki çalışmaları sürüyor.


Evi zarar gören Nihat Azı, "Benim çatı olduğu gibi gitti. Teras katım olduğu gibi gitti. Mobilyalarım gitti, evimin içine şu anda yağmur dökülüyor ve evimin içine su damlıyor" dedi. - İSTANBUL

Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 09:33 Kaynak: İHA
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