Son Dakika Haberleri: Balat'ta silahlı kavga: 3 yaralı

Balat'ta silahlı kavga: 3 yaralı

1 saat önce

Fatih Balat'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Balat'ta silahlı kavga: 3 yaralı, System.String[]
Fatih Balat'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Fatih ilçesi Balat'ta Cambaz Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. İki grup arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga nedeniyle gruptaki bir kişi yanında getirdiği silahı karşı gruptaki 3 kişiye sıktı. Silahların çekilmesi üzerine vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kişi yere yığıldı.

3 kişiyi yaralayan şahıs veya şahıslar olay yerinden hızla uzaklaştı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridi içine alarak inceleme başlattı. Yaralanan 3 kişinin de durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 04:16 Kaynak: İHA
kavga, Fatih, 3. Sayfa
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