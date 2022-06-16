İSTANBUL-BALAT'TA SİNEMACIYA SİLAHLI SALDIRI DAVASI; SANIĞA 7 YIL 6 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

BALAT'TA geçtiğimiz yıl Sinemasal Kültür Sanat Derneği Başkanı Enes Kaya'yı silahla yaraladığı iddiasıyla yargılanan Recep Çetin hakkında, 2 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Recep Çetin, şikayetçi Enes Kaya ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, Recep Çetin'in arsa anlaşmazlığı nedeniyle husumet duyduğu Enes Kaya'ya arkadan ateş edip, kaçtığı, raporlara göre hayati tehlikeye neden olmasa da, basit tedaviyle de giderilemeyecek bir yaralanmaya neden olduğu belirtildi.

Olay yerinde 3 fişek ve bir kovan bulunduğunu vurgulayan savcı, Çetin'in 'kasten yaralama' ve 'ruhsatsız silah taşıma' suçlarını işlediğini bildirdi. Sanık Çetin'in 2 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Enes Kaya, şikayetinin devam ettiğini ve sanığın cezalandırılmasını istedi. Sanık ve avukatı savunma yapmak için süre talep etti.

ARKASINDAN YAKLAŞIP ATEŞ ETMİŞTİ Balat Mahallesi Yıldırım Caddesi'nde geçtiğimiz yıl temmuz ayında, Enes Kaya'ya arkasından yaklaşarak ateş eden Recep Çetin hakkında, 'Kasten yaralama' ve 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma, bulundurma' suçlarından toplam 2 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde, Çetin'in ateş ettiğinin net olarak tespit edildiği belirtildi.