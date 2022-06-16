İSTANBUL-BALAT'TA SİNEMACIYA SİLAHLI SALDIRI DAVASI; SANIĞA 7 YIL 6 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL-BALAT'TA SİNEMACIYA SİLAHLI SALDIRI DAVASI; SANIĞA 7 YIL 6 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

16.06.2022 15:32
İSTANBUL-BALAT'TA SİNEMACIYA SİLAHLI SALDIRI DAVASI; SANIĞA 7 YIL 6 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

BALAT'TA geçtiğimiz yıl Sinemasal Kültür Sanat Derneği Başkanı Enes Kaya'yı silahla yaraladığı iddiasıyla yargılanan Recep Çetin hakkında, 2 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

BALAT'TA geçtiğimiz yıl Sinemasal Kültür Sanat Derneği Başkanı Enes Kaya'yı silahla yaraladığı iddiasıyla yargılanan Recep Çetin hakkında, 2 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Recep Çetin, şikayetçi Enes Kaya ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, Recep Çetin'in arsa anlaşmazlığı nedeniyle husumet duyduğu Enes Kaya'ya arkadan ateş edip, kaçtığı, raporlara göre hayati tehlikeye neden olmasa da, basit tedaviyle de giderilemeyecek bir yaralanmaya neden olduğu belirtildi.

Olay yerinde 3 fişek ve bir kovan bulunduğunu vurgulayan savcı, Çetin'in 'kasten yaralama' ve 'ruhsatsız silah taşıma' suçlarını işlediğini bildirdi. Sanık Çetin'in 2 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Enes Kaya, şikayetinin devam ettiğini ve sanığın cezalandırılmasını istedi. Sanık ve avukatı savunma yapmak için süre talep etti.

ARKASINDAN YAKLAŞIP ATEŞ ETMİŞTİ Balat Mahallesi Yıldırım Caddesi'nde geçtiğimiz yıl temmuz ayında, Enes Kaya'ya arkasından yaklaşarak ateş eden Recep Çetin hakkında, 'Kasten yaralama' ve 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma, bulundurma'  suçlarından toplam 2 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde, Çetin'in ateş ettiğinin net olarak tespit edildiği belirtildi.


YORUMLAR
500
Öğrencilere sınav öncesi fast food uyarısı Öğrencilere sınav öncesi fast food uyarısı İstanbul'da hastanede öğrenim gören çocuklar karnelerine kavuştu İstanbul'da hastanede öğrenim gören çocuklar karnelerine kavuştu
Kaynak: DHA

Recep Çetin, Enes Kaya, İstanbul, Balat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-BALAT'TA SİNEMACIYA SİLAHLI SALDIRI DAVASI; SANIĞA 7 YIL 6 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:43 Van Gölü'nde, Van Gölü küçük mercan balığının ilk kez siyah-beyaz rengine rastlandı
15:27 Baba dizisinin başrol oyuncusu Hakan Kurtaş aşka geldi! Sevgilisiyle öpüştüğü fotoğrafını paylaştı
15:16 Mezuniyet kutlaması yapılan yat karaya vurdu! Gençlerin o anı kamerada
15:14 Ünlü futbolcu Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan olay paylaşım! Eşine "Koçumla antrenman yapmak ister misin?" diye sordu
15:06 Kızıl Gezegen'de yaşam belirtisi arıyorlardı, tek bulabildikleri çöp oldu!
14:59 Dünyaca ünlü K-pop grubu BTS, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla dağıldıklarını duyurdu!
14:44 Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı Mehmet Büyükekşi kimdir? İşte hakkındaki tüm bilgiler
14:42 Terörist başı Öcalan'a destek yürüyüşünde polise yumruk atan DBP'li Saliha Aydeniz'in fezlekesi Meclis'e gidiyor
14:40 Putin şimdi de gözünü kutup bölgesine dikti! Arktik bölgesinde askeri üslerin inşası başladı
14:25 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı toplantıda Bülent Arınç'ın elini sıkmadı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 15:48:23. #1.11#
SON DAKİKA: İSTANBUL-BALAT'TA SİNEMACIYA SİLAHLI SALDIRI DAVASI; SANIĞA 7 YIL 6 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement