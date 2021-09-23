BALAT'TA SİNEMACIYA VE EŞİNİN DÜKKANINA SALDIRI - Son Dakika

BALAT'TA SİNEMACIYA VE EŞİNİN DÜKKANINA SALDIRI

SİNEMASAL kurucusu Enes Kaya, Fatih Balat'ta silahlı saldırıya uğradı.

SİNEMASAL kurucusu Enes Kaya, Fatih Balat'ta silahlı saldırıya uğradı. Kaya'dan haraç istediği öne sürülen saldırganların eşinin iş yerine de saldırdığı ortaya çıktı. Fatih Balat Sinemasal kurucusu Esen Kaya, yolda yürüdüğü sırada kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Esen Kaya saldırıda bacağından yaralanırken, olayı gerçekleştiren kişi ise kaçtı. Saldırganın Kaya'dan haraç isteyen şebekenin üyesi olduğu öne sürüldü. Aynı şebekenin Kaya'nın eşine ait dükkanına da saldırdığı ortaya çıktı. Kaya'nın eşine ait Balat'taki iş yerinin önüne motosikletle gelen 2 saldırgan, camları taşlayıp kırdı. O anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

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