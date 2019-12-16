Balat'ta taciz anı güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Balat'ta taciz anı güvenlik kamerasında

6 saat önce

Fatih Balat'ta kimliği belirsiz kişi, iş yerine yürüyen bir kadını takip ederek taciz etti.

Fatih Balat'ta kimliği belirsiz kişi, iş yerine yürüyen bir kadını takip ederek taciz etti. Şüphelinin, kadını takip ettiği anlar okulun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, bugün sabah saatlerinde Balat Mahallesi Tevkii Cafer Mektebi Sokak'ta yaşandı. Alınan bilgiye göre, Balat'ta bulunan iş yerine yürüyen S.K. isimli kadını, kimliği belirsiz bir kişi takip etmeye başladı. Kadına yavaşça yaklaşan şüpheli, kimsenin olmadığı sırada, kadını fiziksel olarak taciz etti. S.K.'nın çığlıklarını duyan mahalle sakinleri evlerinden çıkarak, kadının yardımına koştu. Şüpheli kişi, mahallelinin dışarı çıkmasıyla koşarak kaçmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. S.K.'nın kimliği belirsiz şüpheliden şikayetçi olduğu öğrenildi. Polis şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

TACİZ ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Balat'ta yaşanan taciz anı sokak üzerinde bulunan bir okulun güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kimliği belirsiz kişinin, S.K'yı takip ettiği ve yavaşça yanına yaklaştığı görülüyor.

Balat'ta taciz anı güvenlik kamerasında

Polis, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:55 Kaynak: DHA
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