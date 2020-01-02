Son Dakika › Güncel › BALAT'TAKİ TACİZ ŞÜPHELİSİ HAKKINDA İDDİANAME DÜZENLENDİ - Son Dakika
BALAT'TAKİ TACİZ ŞÜPHELİSİ HAKKINDA İDDİANAME DÜZENLENDİ
6 saat önce
Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHAFatih, Balat'ta 15 Aralık'ta bir kadının arkasından yaklaşarak taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan şüpheli Halil P. hakkındaki soruşturma tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 06:40 Kaynak: DHA
Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA
Fatih, Balat'ta 15 Aralık'ta bir kadının arkasından yaklaşarak taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan şüpheli Halil P. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, şüpheli Halil P. hakkında "Cinsel saldırı" sucundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.
Görüntü Dökümü:
-------
ARŞİV
Son Dakika Seyir halindeki aracının camından el bombası attı Rihanna'nın iç çamaşırlı pozları sosyal medyaya damga vurdu MasterChef'te ikinci olan Alican'dan itiraf: Hayal kırıklığı oldu THY uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra arızalandı