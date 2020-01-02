BALAT'TAKİ TACİZ ŞÜPHELİSİ HAKKINDA İDDİANAME DÜZENLENDİ - Son Dakika
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BALAT'TAKİ TACİZ ŞÜPHELİSİ HAKKINDA İDDİANAME DÜZENLENDİ

6 saat önce

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHAFatih, Balat'ta 15 Aralık'ta bir kadının arkasından yaklaşarak taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan şüpheli Halil P. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

BALAT'TAKİ TACİZ ŞÜPHELİSİ HAKKINDA İDDİANAME DÜZENLENDİ, System.String[]

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA

Fatih, Balat'ta 15 Aralık'ta bir kadının arkasından yaklaşarak taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan şüpheli Halil P. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, şüpheli Halil P. hakkında "Cinsel saldırı" sucundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

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İstanbul, Aralık, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 06:40 Kaynak: DHA
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