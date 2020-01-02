Balat'taki taciz şüphelisi hakkında iddianame düzenlendi - Son Dakika

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Balat'taki taciz şüphelisi hakkında iddianame düzenlendi
6 saat önce
FATİH, Balat'ta 15 Aralık'ta bir kadının arkasından yaklaşarak taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan şüpheli Halil P. hakkındaki soruşturma tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 06:41 Kaynak: DHA
FATİH, Balat'ta 15 Aralık'ta bir kadının arkasından yaklaşarak taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan şüpheli Halil P. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, şüpheli Halil P. hakkında "Cinsel saldırı" sucundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.
- İstanbul
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