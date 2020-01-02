Balat'taki taciz şüphelisi hakkında iddianame düzenlendi - Son Dakika
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Balat'taki taciz şüphelisi hakkında iddianame düzenlendi

6 saat önce

FATİH, Balat'ta 15 Aralık'ta bir kadının arkasından yaklaşarak taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan şüpheli Halil P. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Balat'taki taciz şüphelisi hakkında iddianame düzenlendi, System.String[]

FATİH, Balat'ta 15 Aralık'ta bir kadının arkasından yaklaşarak taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan şüpheli Halil P. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, şüpheli Halil P. hakkında "Cinsel saldırı" sucundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

- İstanbul

Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 06:41 Kaynak: DHA
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