Balat'taki taciz şüphelisi hakkında iddianame düzenlendi - Son Dakika

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Balat'taki taciz şüphelisi hakkında iddianame düzenlendi
6 saat önce
Haber Özden ATİK İstanbul, DHAFatih, Balat'ta 15 Aralık'ta bir kadının arkasından yaklaşarak taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan şüpheli Halil P. hakkındaki soruşturma tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 06:58 Kaynak: DHA
Haber Özden ATİK İstanbul, DHA
Fatih, Balat'ta 15 Aralık'ta bir kadının arkasından yaklaşarak taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan şüpheli Halil P. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, şüpheli Halil P. hakkında Cinsel saldırı sucundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.
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