Balat'taki taciz şüphelisi hakkında iddianame düzenlendi - Son Dakika

Haber Özden ATİK İstanbul, DHA

Fatih, Balat'ta 15 Aralık'ta bir kadının arkasından yaklaşarak taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan şüpheli Halil P. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, şüpheli Halil P. hakkında Cinsel saldırı sucundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.