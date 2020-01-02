Balat'taki taciz şüphelisi hakkında iddianame düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balat'taki taciz şüphelisi hakkında iddianame düzenlendi - Son Dakika

Balat'taki taciz şüphelisi hakkında iddianame düzenlendi

6 saat önce

Haber Özden ATİK İstanbul, DHAFatih, Balat'ta 15 Aralık'ta bir kadının arkasından yaklaşarak taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan şüpheli Halil P. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Haber Özden ATİK İstanbul, DHA

Fatih, Balat'ta 15 Aralık'ta bir kadının arkasından yaklaşarak taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan şüpheli Halil P. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, şüpheli Halil P. hakkında Cinsel saldırı sucundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

Balat'taki taciz şüphelisi hakkında iddianame düzenlendi

İstanbul, Aralık, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 06:58 Kaynak: DHA
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