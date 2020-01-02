(BALAT'TAKİ TACİZ ŞÜPHELİSİ HAKKINDA İDDİANAME DÜZENLENDİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel (BALAT'TAKİ TACİZ ŞÜPHELİSİ HAKKINDA İDDİANAME DÜZENLENDİ - Son Dakika

(BALAT'TAKİ TACİZ ŞÜPHELİSİ HAKKINDA İDDİANAME DÜZENLENDİ

6 saat önce

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHAFatih, Balat'ta 15 Aralık'ta bir kadının arkasından yaklaşarak taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan şüpheli Halil P. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

(BALAT'TAKİ TACİZ ŞÜPHELİSİ HAKKINDA İDDİANAME DÜZENLENDİ, System.String[]

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA

Fatih, Balat'ta 15 Aralık'ta bir kadının arkasından yaklaşarak taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan şüpheli Halil P. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, şüpheli Halil P. hakkında "Cinsel saldırı" sucundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

Güvenlik kamerasına yansıyan olay 15 Aralık, saat sabah 08.40 sıralarında, Balat Mahallesi Tevkii Cafer Mektebi Sokak'ta yaşanmıştı. Balat'ta bulunan iş yerine yürüyen 36 yaşındaki S.K. isimli kadını, şüpheli Halil P. takip etmişti.  Arkadan yaklaşan şüpheli, kimsenin olmadığı sırada, kadını fiziksel olarak taciz etmişti. S.K.'nın çığlıklarını duyan mahalle sakinleri evlerinden çıkarak, kadının yardımına koşmuştu. Şüpheli, mahallelinin dışarı çıkmasıyla koşarak kaçmıştı. Polisin yaptığı çalışma sonucu şüpheli H.P.  yakalanarak gözaltına alınmıştı. 20 Aralık'ta İstanbul Nöbetçi 5. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüpheli Halil P. "Basit cinsel saldırı" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Mağdur S.K. olay günü Balat Polis Merkezi'ne giderek şüpheliden şikayetçi olmuştu. S.K. ifadesinde işyerine gitmekte olduğunu belirterek "Arkamdan gelmekte olan 40-45 yaşlarında 1.70-1.75 boylarında zayıf yapılı, kır saçlı ve kirli sakallı, kahverengi gözlü şahıs arkamdan eliyle boynumdan tutarak beni kendine doğru çevirdi ve dudaklarımdan öptü. Ben hemen çığlık atarak şahsı tekmelemeye başladım ve geldiğim yön olan, şahsın da beni takip ettiği yön olan Usturumca Sokağı'na çıktım. Orada bulunan vatandaşlar şahsın peşine düştü, fakat bulamadılar. Ardından hemen 155'i arayarak yardım istedim" dedi.

KONTROLÜNÜ KAYBETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüpheli Halil P'nin emniyette verdiği ifadesinde olay günü çok sayıda bira içtiğini, küçük tuvaletini yapmak için cinsel organını çıkardığı sırada önünden geçen müştekiye sarılarak bir kere öptüğünü, daha sonra kaçarak eve gittiğini, sarhoş olduğunu kontrolünü kaybettiğini ve pişman olduğunu söylediğine yer verildi.

21 OCAK'TA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Savcılık, Şüpheli Halil P. Hakkında "Cinsel saldırı" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Şüpheli Halil P., İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 21 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak.

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İstanbul, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 07:02 Kaynak: DHA
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