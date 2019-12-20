BALAT'TAKİ TACİZ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel BALAT'TAKİ TACİZ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI - Son Dakika

BALAT'TAKİ TACİZ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

6 saat önce

Fatih Balat'ta bir kadının arkasından yaklaşarak taciz ettiği öne sürülen kişi yakalandı.

BALAT'TAKİ TACİZ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI, System.String[]

Fatih Balat'ta bir kadının arkasından yaklaşarak taciz ettiği öne sürülen kişi yakalandı.

Güvenlik kamerasına yansıyan olay geçiğimiz hafta sonu Balat Mahallesi Tevkii Cafer Mektebi Sokak'ta yaşandı.

Balat'ta bulunan iş yerine yürüyen S.K. isimli kadını, kimliği belirsiz bir kişi takip etmeye başladı. Arkadan yaklaşan şüpheli, kimsenin olmadığı sırada, kadını fiziksel olarak taciz etti. S.K.'nın çığlıklarını duyan mahalle sakinleri evlerinden çıkarak, kadının yardımına koştu. Şüpheli, mahallelinin dışarı çıkmasıyla koşarak kaçmaya başladı. Polisin yaptığı çalışma sonucu şüpheli bugün yakalandı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay anı


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 01:43 Kaynak: DHA
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