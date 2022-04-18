BALATA TEMİZLEME SPREYİ YÜKLÜ KAMYON, ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

KONYA'da araçların balata temizleme spreyi taşıyan kamyonda çıkan yangında, art arda gelen patlama sesleri kısa süreli paniğe neden oldu. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, kamyon kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Meram ilçesi Karaman Caddesi'ndeki kamyonda saat 13.30 sıralarında çıktı. Büsan Organize Sanayi Sitesi'nden, Yeni Meram Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerine araçların balata temizleme spreyini taşıyan Yunus Emre Bayram yönetimindeki 42 S 7570 plakalı kamyon, belirlenemeyen nedenle alev aldı. Durumu fark eden Bayram, kamyonu yolun sağına park ederek hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kasada yüklü spreyler de alev alınca art arda patlamalar yaşandı. Cadde bir süre ulaşıma kapandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, kamyon kullanılamaz hale geldi. Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.