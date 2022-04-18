BALATA TEMİZLEME SPREYİ YÜKLÜ KAMYON, ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
Üye Girişi

BALATA TEMİZLEME SPREYİ YÜKLÜ KAMYON, ALEV ALEV YANDI

18.04.2022 16:49

KONYA'da araçların balata temizleme spreyi taşıyan kamyonda çıkan yangında, art arda gelen patlama sesleri kısa süreli paniğe neden oldu.

KONYA'da araçların balata temizleme spreyi taşıyan kamyonda çıkan yangında, art arda gelen patlama sesleri kısa süreli paniğe neden oldu. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, kamyon kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Meram ilçesi Karaman Caddesi'ndeki kamyonda saat 13.30 sıralarında çıktı. Büsan Organize Sanayi Sitesi'nden, Yeni Meram Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerine araçların balata temizleme spreyini taşıyan Yunus Emre Bayram yönetimindeki 42 S 7570 plakalı kamyon, belirlenemeyen nedenle alev aldı. Durumu fark eden Bayram, kamyonu yolun sağına park ederek hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kasada yüklü spreyler de alev alınca art arda patlamalar yaşandı. Cadde bir süre ulaşıma kapandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, kamyon kullanılamaz hale geldi. Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

BALATA TEMİZLEME SPREYİ YÜKLÜ KAMYON, ALEV ALEV YANDI
BALATA TEMİZLEME SPREYİ YÜKLÜ KAMYON, ALEV ALEV YANDI
BALATA TEMİZLEME SPREYİ YÜKLÜ KAMYON, ALEV ALEV YANDI
BALATA TEMİZLEME SPREYİ YÜKLÜ KAMYON, ALEV ALEV YANDI
BALATA TEMİZLEME SPREYİ YÜKLÜ KAMYON, ALEV ALEV YANDI
BALATA TEMİZLEME SPREYİ YÜKLÜ KAMYON, ALEV ALEV YANDI

YORUMLAR
500
Seyir halindeyken alev alan yanıcı madde yüklü kamyon yandı Seyir halindeyken alev alan yanıcı madde yüklü kamyon yandı Akaryakıt istasyonunda kamyon alev alev yandı Akaryakıt istasyonunda kamyon alev alev yandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BALATA TEMİZLEME SPREYİ YÜKLÜ KAMYON, ALEV ALEV YANDI - Son Dakika


Son Dakika
17:20 Trafik polislerinin ceza yazdı! Dayanamayıp iş yerini ateşe verdi
17:10 Dünyada en büyük cinsel organa sahip ülkeler açıklandı! Listede dikkat çeken Türkiye detayı
16:51 DEVA partisi lideri Ali Babacan: Millet İttifakı'nda değiliz
16:46 Tanzanya'da nehre düşen 6 kişiyi aç timsah yuttu! Halkın psikolojisi bozuldu
16:42 Ünlü sanatçı İlham Gencer itiraf etti: 70 yıldır oruç tutuyorum
16:17 Merkez Bankası konut fiyatlarındaki rekor artışı duyurdu: İstanbul'da yüzde 106, Muğla'da yüzde 117
16:12 MasterChef Danilo fena yakalandı! İşte yeni aşkıyla sarmaş dolaş pozları
16:07 Ferhat Gündoğdu istifa etti, MHK'nin yeni başkanı Sabri Çelik oldu
15:57 Son Dakika: 2022 yılı hac kontenjanı belli oldu! Bu yıl Türkiye'den 37 bin 770 kişi hacca gidecek
15:52 Acun Ilıcalı TFF Başkanlığı için aklındaki isimleri sıraladı! İşte o iki aday
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 17:26:07. #1.11#
SON DAKİKA: BALATA TEMİZLEME SPREYİ YÜKLÜ KAMYON, ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement