Balatadan çıkan alev önce tırın lastiklerini sonra konteyneri yaktı - Son Dakika
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Balatadan çıkan alev önce tırın lastiklerini sonra konteyneri yaktı

05.04.2022 21:50
Balatadan çıkan alev önce tırın lastiklerini sonra konteyneri yaktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken balataları tutuşan tırın taşıdığı konteyner yandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken balataları tutuşan tırın taşıdığı konteyner yandı.

Yangın, İzmit ilçesi TEM Otoyolu İstanbul istikameti Alikahya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tır şoförü M.Ö. idaresindeki 34 DC 2580 Mercedes marka tırın balatalarında ısınma meydana geldi. Aracın fren balatalarının ısınması sonucu lastiklerin yandığını fark eden tır şoförü M.Ö. aracını emniyet şeridine çekerek yaptığı kontrolde tırın konteynerin yanmaya başladığını görünce durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri polis eşliğinde konteyneri açtı. Konteynerin içinin yanmadığı tespit edildi.

Polis ekipleri yangın hakkında inceleme başlattı. - KOCAELİ

Balatadan çıkan alev önce tırın lastiklerini sonra konteyneri yaktı
Balatadan çıkan alev önce tırın lastiklerini sonra konteyneri yaktı
Balatadan çıkan alev önce tırın lastiklerini sonra konteyneri yaktı
Balatadan çıkan alev önce tırın lastiklerini sonra konteyneri yaktı
Balatadan çıkan alev önce tırın lastiklerini sonra konteyneri yaktı
Balatadan çıkan alev önce tırın lastiklerini sonra konteyneri yaktı
Balatadan çıkan alev önce tırın lastiklerini sonra konteyneri yaktı

YORUMLAR
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TEM Otoyolu, Kocaeli, Yangın, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balatadan çıkan alev önce tırın lastiklerini sonra konteyneri yaktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balatadan çıkan alev önce tırın lastiklerini sonra konteyneri yaktı - Son Dakika
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