Balatadan çıkan alev önce tırın lastiklerini sonra konteyneri yaktı - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken balataları tutuşan tırın taşıdığı konteyner yandı.

Yangın, İzmit ilçesi TEM Otoyolu İstanbul istikameti Alikahya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tır şoförü M.Ö. idaresindeki 34 DC 2580 Mercedes marka tırın balatalarında ısınma meydana geldi. Aracın fren balatalarının ısınması sonucu lastiklerin yandığını fark eden tır şoförü M.Ö. aracını emniyet şeridine çekerek yaptığı kontrolde tırın konteynerin yanmaya başladığını görünce durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri polis eşliğinde konteyneri açtı. Konteynerin içinin yanmadığı tespit edildi.

Polis ekipleri yangın hakkında inceleme başlattı. - KOCAELİ