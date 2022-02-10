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Balatalar ısındı, tır seyir halinde alev aldı - Son Dakika

Balatalar ısındı, tır seyir halinde alev aldı

10.02.2022 21:58
Balatalar ısındı, tır seyir halinde alev aldı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde seyir halinde olan tırın balatalarının tutuşması sebebiyle lastiklerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde seyir halinde olan tırın balatalarının tutuşması sebebiyle lastiklerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Çorum istikametine seyir halinde olan 53 K 2336 plakalı tırın balataları Taşköprü mevkiinde aşırı ısınması sebebiyle alev aldı. Alevleri gören sürücü, tırı yol kenarında durdurarak yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Diğer sürücüler ise durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen İtfaiye ekipleri, tırın lastiklarıide çıkan yangını büyümeden söndürdü. - ÇORUM

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İtfaiye, Yangın, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balatalar ısındı, tır seyir halinde alev aldı - Son Dakika


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