Balataları ısınan kamyon alev aldı - Son Dakika
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Balataları ısınan kamyon alev aldı

18.05.2022 11:13
Balataları ısınan kamyon alev aldı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, seyir halinde iken balataları aşırı ısınan kamyonun lastikleri alev aldı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, seyir halinde iken balataları aşırı ısınan kamyonun lastikleri alev aldı.

Edinilen bilgilere göre, Sungurlu'dan Çorum istikametine seyir halinde olan 34 ROF 03 plakalı kamyonun Yozgat yol ayrımı yakınlarında balatalarının aşırı ısınması sebebiyle alev aldı. Alevleri gören sürücü, aracını yol kenarında durdurarak yangın söndürme tüpü ile müdahale etti. Diğer sürücüler ise durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri, kamyonun lastiklerinde çıkan yangını büyümeden söndürdü. - ÇORUM

Balataları ısınan kamyon alev aldı
Balataları ısınan kamyon alev aldı

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Kaynak: İHA

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Sungurlu, Yozgat, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balataları ısınan kamyon alev aldı - Son Dakika


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