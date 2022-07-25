Balataları ısınan tırın lastiği yandı - Son Dakika
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Balataları ısınan tırın lastiği yandı

25.07.2022 01:15
Balataları ısınan tırın lastiği yandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki tırın balatalarının ısınmasıyla sağ arka lastiği yandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki tırın balatalarının ısınmasıyla sağ arka lastiği yandı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Köşklüçeşme Mahallesi Alemdar Köprüsü altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 41 FV 143 plakalı tırın arkasından duman çıktığını gören sürücü Aydın Çakar, aracı durdurup kontrol etti. Çakar, tekrar araca binip yola devam etmek istediği anda ise tırın sağ arka lastiği alev aldı. Aracından inen Çakar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü.

Olayı anlatan sürücü Aydın Çakar, "Seyir halinde geliyordum, araçtan dumanlar çıkıyordu. Yolda biraz durdum, sonra devam etmeye kalktığımda alev aldı. Yangın, fren balatalarından başladı. Isınma oldu ve yağ damladı. İtfaiyeye haber verdim, onlar gelmese sönmezdi. Ben de yangın tüpleriyle müdahale ettim ama etkisi olmadı" dedi.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balataları ısınan tırın lastiği yandı - Son Dakika

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