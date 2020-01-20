Balataları ısınan tırın lastikleri yandı - Son Dakika

Kırıkkale'de seyir halinde ilerleyen tırın balataları ısınması sonucu lastiklerinin yanmasına neden oldu.



Olay, gece saatlerinde Kırıkkale- Ankara karayolu üzerindeki Kılıçlar köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 33 DEB 20 plakalı tırın, balataları ısınması sonucu çekicinin sağ ön ile dorsenin sağ orta lastikleri yanmaya başladı. Tır sürücüsü lastiklerinin yandığını fark edince aracını yol kenarına çekti. Daha sonra kendi imkanlarıyla söndürmeyi başaran sürücü, tırı yanmaktan kurtardı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tedbir amaçlı hazır bulundu. Polis ve jandarma ekipleri de bir süre yol güvenliğini sağladı. - KIRIKKALE