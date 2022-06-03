Seyir halindeyken balataları tutuşan tırı vatandaşlar söndürdü

DÜZCE D-100 Karayolu İstanbul istikametine seyir halinde olan plastik yüklü tırın, Bolu Dağı inişinde balataları tutuştu. Durumu fark eden vatandaşların müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.

Olay D-100 Karayolu Bolu Dağı Mevkiinde meydana geldi. Adana'dan aldığı yükü yurt dışına götürdüğü öğrenilen S.S. idaresindeki 34 HB 776 plakalı tırın Bolu Dağı inişi Darıyeri Hasanbey Köyü mevkiinde balataları tutuştu. Alevleri gören şoför, aracını sağa çekerek yangına müdahalede bulunmak isterken, Ersin ve Emre Kurnaz kardeşler damacanalar ile yangına müdahale etti. Bu esnada Erhan Kurnaz ise trafiği kontrol ederek araçların kontrollü geçişine yardımcı oldu. Balatalarından tutuşan plastik yüklü tırı damacana sularla söndüren Ersin ve Emre Kurnaz kardeşler gelen itfaiye ekiplerine de yardımcı oldu. Yangın sebebi ile Bolu Dağı'nda uzun araç kuyrukları oluşurken, tırın kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.