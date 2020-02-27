Balataları yanan tır'ın dorsesindeki otomobiller hasar gördü - Son Dakika
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Balataları yanan tır'ın dorsesindeki otomobiller hasar gördü

6 saat önce

Balataları yanan TIR'ın dorsesindeki otomobiller hasar gördüBOLU'da, TEM Otoyolu'nda balataları tutuşan TIR'ın dorsesinde yüklü otomobillerden 2'si hasar gördü.

Balataları yanan TIR'ın dorsesindeki otomobiller hasar gördü

BOLU'da, TEM Otoyolu'nda balataları tutuşan TIR'ın dorsesinde yüklü otomobillerden 2'si hasar gördü.

Olay, öğle saatlerinde TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Gökhan Maden idaresindeki 34 JE 6793 plakalı otomobil yüklü TIR, yokuş aşağı indiği sırada arka tekerleklerindeki balataları alev aldı. TIR sürücüsü durumu fark ederek aracı yol kenarında park ederek, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. TIR'ın dorsesinde yüklü bulunan otomobillerden 2'si yangında hasar gördü. Yangın nedeniyle TEM'in İstanbul istikametinde ulaşım 2 şeritten sağlandı. TIR'ın yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.

Balataları yanan tır'ın dorsesindeki otomobiller hasar gördü

TEM Otoyolu, İstanbul, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:04 Kaynak: DHA
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