Balayı çiftine aşı engeli - Son Dakika

Balayı çiftine aşı engeli

İstanbul Havalimanı'nda iç hat uçuşlarında "aşısı olmayan test şartı" uygulaması başladı

İSTANBUL - İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile bugün itibariyle iç hat uçuşlarında "aşısı olmayana test şartı" uygulaması başladı. İstanbul Havalimanı'nda balayına gitmek için gelen çift de aşı engeli ile karşılaştı. Aşısı eksik olduğu için PCR testi ibraz etmek zorunda kalan yolculardan Güven Halisdemir, eşi ile ayrı ayrı balayına gitti.

Türkiye'de aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası yolculuklarda negatif sonuçlu PCR testi bulundurma zorunluluğu başladı. Biletleri kontrol edilerek İstanbul Havalimanı'na giriş yapan yolcular, bilet ve bagaj işlemleri için kontuarlara geldiklerinde görevliler tarafından HES uygulaması üzerinden aşılı, geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi kontrolü yapıldı. HES uygulaması üzerinden gerekli izinleri vermeyi unutan yolculara ise görevliler yardımcı olurken, aşı sürecini tamamlamamış ve negatif PCR testi bulunmayan yolcuların uçuşlarına izin verilmedi. Test yaptırmak isteyen yolcular ise İstanbul Havalimanı'ndaki test merkezine yönlendirildiler.

Balayına aşı engeli

Eşi ile balayına gitmek için İstanbul Havalimanı'na gelen ancak aşı süresini tamamlamadığı için uçağa alınmayan Güven Halisdemir, "Eşimin aşıları tam olduğu için o uçağa bindi. Benim ilk doz aşımı olmuştum ikincisini olmamıştım. Bu yüzden benden PCR testi istediler ve uçağa almadılar. Eşimle birlikte Nevşehir'e balayına gidecektik. Eşim iki doz aşıyı olmuştu o uçağa bindi. Dün evlenmiştik bugün balayına gidecektik. Uçağımı ertelettim" dedi.

Tek doz aşı olduğu için uçağa binemedi

Yolculardan Sedat Atak, "PCR testi zorunluluğu getirdiler. Eşim hamile olduğu için ikinci doz aşısı yapılmadı. Uçağı kaçırdık. Bileti değiştirdik eşime de PCR testi yaptırdık. Yeniden uçağa bineceğiz" dedi. Ağrı'ya giden Emrah Güneş ise "Sabah uçuş için geldim zamanında da geldim Aşımın birinci dozunu yaptırmıştım ikinci doza günüm vardı. 250 TL testimi yaptırdım uçağımı değiştirdim. Şimdi uçağıma binip Ağrı'ya gideceğim" diye konuştu.

Bilet değişikliğine para istediler

Kendisinden 280 TL bilet değişikliği için ücret istendiğini ifade eden Sedet Kılıç ise "Benim sabah 06.50'de uçağım vardı. Benden test istediler. Ben bu testin ne olduğunu da anlamadım. Bana herhangi bir mesajda gelmedi. Havalimanında 250 TL ye test yapılıyor. Bana hiç sormuyorlar paran var mı yok mu? Biletimi ertelemediler açığa da almadılar. Hem 250 TL teste para vereceğim hem de bilet başı 280 TL para vereceğim. Ben bu konuyla ilgili çok sorun yaşadım"

İki bilete bin lira fark ödedim

Tek doz aşı olduğu için uçamayan Yunus Kurtuluş ise "Bileti satarken söylemiyorlar. Satarken telefon konuşmalarının hepsi geçerli. Kayıtta var. Bir doz aşı yeterli dediler. Buraya gelince mağduruz. Haksızlık yapıyorlar. Böyle bir sistem olamaz. Bu gerçekten saçma bir sistem. Benden bin lira fark aldılar. Bin lira ödedim ben iki bilet için" dedi

PCR testi 7 gün 24 saat yapılıyor

İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 7 gün 24 saat hizmet veren test merkezinde yolcular 250 lira karşılığında PCR testi yaptırabiliyor. Yolcular numunelerini verdikten 1.5 saat sonra sonuçlarını alabiliyor. Ankara Esenboğa Havalimanı'nda da tüm tedbirler alındı. Yolcular sonuçlarını 2 saatte alabilecek.